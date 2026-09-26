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Ulyanov'dan Batılı yetkililere ilişkin açıklama: 'Ülke ne kadar küçükse, o kadar sık palyaço gibi davranıyorlar'
Ulyanov'dan Batılı yetkililere ilişkin açıklama: 'Ülke ne kadar küçükse, o kadar sık palyaço gibi davranıyorlar'
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Ulyanov bazı Batılı yetkililerin palyaço gibi davrandığını belirterek ülke küçüldükçe... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-26T18:56+0300
poli̇ti̇ka
mihail ulyanov
estonya
viyana
vladimir putin
palyaço
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov bazı Batılı yetkililerin palyaço gibi davrandığını, ülke ne kadar küçükse bunun o kadar sık yaşandığını söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü, Estonya'nın yeni Savunma Bakanı Martin Herem'in Rusya'ya yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarını 'siyasi palyaçoluk' olarak nitelendirmiş ve “sirk gitti, palyaçolar kaldı” şeklindeki deyimi hatırlatmıştı.Ulyanov, Putin'in açıklamasını yorumlayarak sosyal medya platformu X'te, “Gerçekten de bazı Batılı yetkililer palyaço gibi davranıyor. Ülke ne kadar küçükse bu durum o kadar sık yaşanıyor” diye yazdı.Daha önce Estonya Radyo ve Televizyon Kurumu (ERR), Estonya'nın yeni Savunma Bakanı Herem'in 17 Eylül'de Tartu Üniversitesi'nde verdiği konferans sırasında, 'ekonomik açıdan' Estonya'nın Rusya'ya kendisinin saldırmasının daha mantıklı olacağını söylediğini bildirmişti.Herem, Estonya'da uzun süreli bir seferberliğin ekonomik sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, bunu 'yarı şaka' olarak söylediğini belirtmişti. Bakanın açıklamaları Estonya'nın kendisinde de tartışmaya yol açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-bm-genel-kurulu-kapsamindaki-ikili-gorusmelerini-tamamladi-1109064131.html
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mihail ulyanov, estonya, viyana, vladimir putin, palyaço
mihail ulyanov, estonya, viyana, vladimir putin, palyaço

Ulyanov'dan Batılı yetkililere ilişkin açıklama: 'Ülke ne kadar küçükse, o kadar sık palyaço gibi davranıyorlar'

18:55 26.09.2026 (güncellendi: 18:56 26.09.2026)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Multimedya arşivine gidinMixail Ulyanov
Mixail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Ulyanov bazı Batılı yetkililerin palyaço gibi davrandığını belirterek ülke küçüldükçe bu tür davranışların daha sık görüldüğünü ifade etti.
Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov bazı Batılı yetkililerin palyaço gibi davrandığını, ülke ne kadar küçükse bunun o kadar sık yaşandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü, Estonya'nın yeni Savunma Bakanı Martin Herem'in Rusya'ya yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarını 'siyasi palyaçoluk' olarak nitelendirmiş ve “sirk gitti, palyaçolar kaldı” şeklindeki deyimi hatırlatmıştı.
Ulyanov, Putin'in açıklamasını yorumlayarak sosyal medya platformu X'te, “Gerçekten de bazı Batılı yetkililer palyaço gibi davranıyor. Ülke ne kadar küçükse bu durum o kadar sık yaşanıyor” diye yazdı.
Daha önce Estonya Radyo ve Televizyon Kurumu (ERR), Estonya'nın yeni Savunma Bakanı Herem'in 17 Eylül'de Tartu Üniversitesi'nde verdiği konferans sırasında, 'ekonomik açıdan' Estonya'nın Rusya'ya kendisinin saldırmasının daha mantıklı olacağını söylediğini bildirmişti.
Herem, Estonya'da uzun süreli bir seferberliğin ekonomik sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, bunu 'yarı şaka' olarak söylediğini belirtmişti. Bakanın açıklamaları Estonya'nın kendisinde de tartışmaya yol açmıştı.
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