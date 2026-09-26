https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/lavrov-bm-genel-kurulu-kapsamindaki-ikili-gorusmelerini-tamamladi-1109064131.html

Lavrov, BM Genel Kurulu kapsamındaki ikili görüşmelerini tamamladı

Lavrov, BM Genel Kurulu kapsamındaki ikili görüşmelerini tamamladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’taki BM Genel Kurulu kapsamında dört günde toplam 40 ikili görüşme gerçekleştirdi. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T18:48+0300

2026-09-26T18:48+0300

2026-09-26T18:48+0300

dünya

sergey lavrov

bm genel kurulu

new york

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği ikili temasları, Meksikalı mevkidaşı Roberto Velasco Alvarez ile yaptığı görüşmeyle tamamladı.Görüşmenin başında açıklamada bulunan Lavrov, “Bu görüşmenin ardından BM Genel Kurulu’nun 81. oturumundaki genel görüşmelere hitap edeceğim ve daha sonra kentten ayrılacağım” dedi.Lavrov’un New York’tan ayrılmadan önce BM Genel Merkezi’nde gazeteciler için geleneksel basın toplantısını da düzenlemesi bekleniyor.Rus Bakan, son dört gün içinde toplam 40 ikili görüşme gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/zaharova-almanya-lavrov-wadephul-gorusmesinde-basinin-erisimini-kisitlamak-istedi-1109063995.html

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sergey lavrov, bm genel kurulu, new york, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi