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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/ukrayna-ordusu-hersonda-bir-kafeyi-hedef-aldi-iki-genc-kadin-hayatini-kaybetti-1109062668.html
Ukrayna ordusu Herson’da bir kafeyi hedef aldı: İki genç kadın hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Herson’da bir kafeyi hedef aldı: İki genç kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesine bağlı Askaniya-Nova kasabasındaki bir kafeye düzenlediği saldırı sonucunda iki genç kadın hayatını kaybetti... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T16:41+0300
2026-09-26T16:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir saldo
herson
ukrayna
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
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Herson Valisi Vladimir Saldo, ‘Max’ platformundaki kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Askaniya-Nova kasabasında bir kafeyi hedef aldığını duyurdu.Saldo, "25 Eylül akşamı Kiev rejimine ait bir insansız hava aracı, Çaplinka ilçesine bağlı Askaniya-Nova'daki 'Den-Noç' isimli kafeyi vurdu. Bina tamamen yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında 2004 ve 2006 doğumlu iki genç kızın cansız bedenine ulaştı" ifadelerini kullandı.Saldırıda iki kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Saldo, "Her iki yaralıda da çok sayıda şarapnel yarası ve beyin sarsıntısı tespit edildi. Yaralılar Çaplinka Merkez İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-sonucu-uc-kisi-hayatini-kaybetti-1109058714.html
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vladimir saldo, herson, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı
vladimir saldo, herson, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı

Ukrayna ordusu Herson’da bir kafeyi hedef aldı: İki genç kadın hayatını kaybetti

16:41 26.09.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesine bağlı Askaniya-Nova kasabasındaki bir kafeye düzenlediği saldırı sonucunda iki genç kadın hayatını kaybetti, iki kişi de ağır yaralandı.
Herson Valisi Vladimir Saldo, ‘Max’ platformundaki kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Askaniya-Nova kasabasında bir kafeyi hedef aldığını duyurdu.
Saldo, "25 Eylül akşamı Kiev rejimine ait bir insansız hava aracı, Çaplinka ilçesine bağlı Askaniya-Nova'daki 'Den-Noç' isimli kafeyi vurdu. Bina tamamen yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında 2004 ve 2006 doğumlu iki genç kızın cansız bedenine ulaştı" ifadelerini kullandı.
Saldırıda iki kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Saldo, "Her iki yaralıda da çok sayıda şarapnel yarası ve beyin sarsıntısı tespit edildi. Yaralılar Çaplinka Merkez İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı" diye ekledi.
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu üç kişi hayatını kaybetti
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