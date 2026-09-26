https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/ukrayna-ordusu-hersonda-bir-kafeyi-hedef-aldi-iki-genc-kadin-hayatini-kaybetti-1109062668.html

Ukrayna ordusu Herson’da bir kafeyi hedef aldı: İki genç kadın hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu Herson’da bir kafeyi hedef aldı: İki genç kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesine bağlı Askaniya-Nova kasabasındaki bir kafeye düzenlediği saldırı sonucunda iki genç kadın hayatını kaybetti... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T16:41+0300

2026-09-26T16:41+0300

2026-09-26T16:41+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

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Herson Valisi Vladimir Saldo, ‘Max’ platformundaki kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Askaniya-Nova kasabasında bir kafeyi hedef aldığını duyurdu.Saldo, "25 Eylül akşamı Kiev rejimine ait bir insansız hava aracı, Çaplinka ilçesine bağlı Askaniya-Nova'daki 'Den-Noç' isimli kafeyi vurdu. Bina tamamen yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında 2004 ve 2006 doğumlu iki genç kızın cansız bedenine ulaştı" ifadelerini kullandı.Saldırıda iki kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Saldo, "Her iki yaralıda da çok sayıda şarapnel yarası ve beyin sarsıntısı tespit edildi. Yaralılar Çaplinka Merkez İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-sonucu-uc-kisi-hayatini-kaybetti-1109058714.html

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vladimir saldo, herson, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı