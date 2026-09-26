https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-sonucu-uc-kisi-hayatini-kaybetti-1109058714.html
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu üç kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu üç kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırılar sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T10:55+0300
2026-09-26T10:55+0300
2026-09-26T10:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
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belgorod
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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sivil can kaybı
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Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, son bir günde Belgorod bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını duyurdu.Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinin son bir günde Belgorod bölgesine 119 kez saldırdığı, saldırılarda çok namlulu roketatar ve topçu sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı, Belgorod şehri ve bölgedeki 12 ilçenin saldırıya maruz kaldığı bilgisini verdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil hedeflere saldırılarına karşılık olarak düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra İHA'larla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusyanin-belgorod-bolgesine-fuze-saldirisi-6-olu--1108046200.html
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rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil can kaybı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), çok namlulu roketatar, rus ordusu
rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil can kaybı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), çok namlulu roketatar, rus ordusu
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu üç kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırılar sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını bildirildi.
Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, son bir günde Belgorod bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını duyurdu.
Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinin son bir günde Belgorod bölgesine 119 kez saldırdığı, saldırılarda çok namlulu roketatar ve topçu sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı, Belgorod şehri ve bölgedeki 12 ilçenin saldırıya maruz kaldığı bilgisini verdi.
İki sivil hayatını kaybetti. Ayrıca, 19 Eylül'de Valuyki bölgesinde ağır yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Altı kişi yaralandı, birinin durumu ağır.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil hedeflere saldırılarına karşılık olarak düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra İHA'larla vuruyor.