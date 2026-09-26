https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rusyanin-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-sonucu-uc-kisi-hayatini-kaybetti-1109058714.html

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu üç kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu üç kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırılar sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T10:55+0300

2026-09-26T10:55+0300

2026-09-26T10:55+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

belgorod

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

sivil can kaybı

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

çok namlulu roketatar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106617705_0:27:1226:717_1920x0_80_0_0_636d18bfefbae2b9b3f0d41fa54f6699.png

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, son bir günde Belgorod bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını duyurdu.Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinin son bir günde Belgorod bölgesine 119 kez saldırdığı, saldırılarda çok namlulu roketatar ve topçu sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı, Belgorod şehri ve bölgedeki 12 ilçenin saldırıya maruz kaldığı bilgisini verdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'daki sivil hedeflere saldırılarına karşılık olarak düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra İHA'larla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusyanin-belgorod-bolgesine-fuze-saldirisi-6-olu--1108046200.html

rusya

belgorod

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, sivil can kaybı, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), çok namlulu roketatar, rus ordusu