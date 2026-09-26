https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/trump-silah-kontrolu-konusunda-uclu-muzakereler-yapilmasini-savundu-1109060256.html
'Trump, silah kontrolü konusunda üçlü müzakereler yapılmasını savundu'
'Trump, silah kontrolü konusunda üçlü müzakereler yapılmasını savundu'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmede silah kontrolü konusunda Moskova, Pekin ve Washington arasında üçlü müzakerelerin yapılmasını... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T11:57+0300
2026-09-26T11:57+0300
2026-09-26T11:57+0300
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Beyaz Saray'ın sitesinde yer alan basın açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede silah kontrolü konusunda Moskova, Pekin ve Washington'un dahil olacağı üçlü müzakerelerin yapılmasını savundu.Şi Cinping, 24-25 Eylül'de ABD'de devlet ziyaretinde bulundu. Trump daha önce Washington'da Çin lideriyle yapılan görüşmelerden övgüyle bahsetmiş, Kasım ayında Çin'de ve Aralık ayında Miami'deki G20 zirvesinde yeni ikili görüşmeler yapılmasına yönelik planları duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/trump-si-cinpingi-washingtonda-havaalaninda-karsiladi-1108987622.html
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abd, abd, çin, rusya, donald trump, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, moskova, pekin, washington, haberler, silah kontrolü
abd, abd, çin, rusya, donald trump, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, moskova, pekin, washington, haberler, silah kontrolü
'Trump, silah kontrolü konusunda üçlü müzakereler yapılmasını savundu'
ABD Başkanı Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmede silah kontrolü konusunda Moskova, Pekin ve Washington arasında üçlü müzakerelerin yapılmasını savunduğu bildirildi.
Beyaz Saray'ın sitesinde yer alan basın açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede silah kontrolü konusunda Moskova, Pekin ve Washington'un dahil olacağı üçlü müzakerelerin yapılmasını savundu.
Başkan (Trump), ABD, Rusya ve Çin arasında üçlü silah kontrolü müzakerelerini savundu.
Şi Cinping, 24-25 Eylül'de ABD'de devlet ziyaretinde bulundu. Trump daha önce Washington'da Çin lideriyle yapılan görüşmelerden övgüyle bahsetmiş, Kasım ayında Çin'de ve Aralık ayında Miami'deki G20 zirvesinde yeni ikili görüşmeler yapılmasına yönelik planları duyurmuştu.