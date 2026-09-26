https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/trump-silah-kontrolu-konusunda-uclu-muzakereler-yapilmasini-savundu-1109060256.html

'Trump, silah kontrolü konusunda üçlü müzakereler yapılmasını savundu'

'Trump, silah kontrolü konusunda üçlü müzakereler yapılmasını savundu'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmede silah kontrolü konusunda Moskova, Pekin ve Washington arasında üçlü müzakerelerin yapılmasını... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T11:57+0300

2026-09-26T11:57+0300

2026-09-26T11:57+0300

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Beyaz Saray'ın sitesinde yer alan basın açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede silah kontrolü konusunda Moskova, Pekin ve Washington'un dahil olacağı üçlü müzakerelerin yapılmasını savundu.Şi Cinping, 24-25 Eylül'de ABD'de devlet ziyaretinde bulundu. Trump daha önce Washington'da Çin lideriyle yapılan görüşmelerden övgüyle bahsetmiş, Kasım ayında Çin'de ve Aralık ayında Miami'deki G20 zirvesinde yeni ikili görüşmeler yapılmasına yönelik planları duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/trump-si-cinpingi-washingtonda-havaalaninda-karsiladi-1108987622.html

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