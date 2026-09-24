https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/trump-si-cinpingi-washingtonda-havaalaninda-karsiladi-1108987622.html

Trump, Şi Cinping’i Washington’da havaalanında karşıladı

Trump, Şi Cinping’i Washington’da havaalanında karşıladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Washington’a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i havaalanında düzenlenen askeri törenle... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T04:18+0300

2026-09-24T04:18+0300

2026-09-24T04:58+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington’a 3 günlük resmi ziyaret için gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Joint Base Andrews Havaalanı’nda düzenlenen törenle karşıladı.Trump: Birçok konuyu ele alacağızTörenin ardından Beyaz Saray’a dönen Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şi’nin ziyareti sırasında İran konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorulan Trump, bu konu ve diğer birçok meseleyi ele alacaklarını söyledi.Trump, Şi ve eşi Peng Liyuan’ı 24 Eylül Perşembe günü Beyaz Saray’da askeri geçit töreniyle karşılayacak. İki liderin görüşmelerinin ardından Trump, Şi onuruna devlet yemeği verecek. Liderlerin cuma günü de yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.Şi Cinping’in ziyareti, 2015’ten bu yana Washington’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.Busan mutabakatı uzatıldıABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile yapılan görüşmelerin ardından kasım ayında sona ermesi planlanan Busan mutabakatının süresini 10 Ocak’a kadar uzatma konusunda anlaştığını açıkladı.Trump ile Şi'nin Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede iki ülke, 'karşılıklı tarifeler' kapsamında birbirlerine getirdikleri yüzde 24 ek tarifeyi 10 Kasım 2025'ten itibaren bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

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