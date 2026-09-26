https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/tiktok-cocuklari-asiri-kullanima-tesvik-ettigi-iddiasiyla-abdde-acilan-davada-uzlasti-iki-saat-ile-1109063308.html
TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'de açılan davada uzlaştı: İki saat ile sınırlandırıldı
TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'de açılan davada uzlaştı: İki saat ile sınırlandırıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada 100 milyon... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T17:38+0300
2026-09-26T17:38+0300
2026-09-26T17:38+0300
dünya
abd
tiktok
alabama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102971571_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8463a98b99885dc1e0dad74b3984c006.jpg
TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.Şirket ayrıca ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/abd-baskani-trump-iranin-sundugu-7-gunluk-hurmuz-bogazi-planini-reddetti-1109063042.html
alabama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102971571_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7d88b71363c72b5bdca2ff86c6a183d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, tiktok, alabama
TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik ettiği iddiasıyla ABD'de açılan davada uzlaştı: İki saat ile sınırlandırıldı
Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada 100 milyon dolar ödeme yapma ve çocukların platform kullanımını sınırlandıracak yeni önlemler alma konusunda uzlaşmaya vardı.
TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek ve çocukların platform kullanımına yönelik bir dizi önlem alacak.
Buna göre Alabama'daki çocukların TikTok kullanımına günlük 2 saat sınırı getirilirken, gece ve okul saatlerinde çocukların uygulamaya erişimi de kısıtlanacak.
Şirket ayrıca ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.
TikTok'un 100 milyon dolarlık ödemeyi 45 gün içinde yapması gerekirken, uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.