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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/sermaye-piyasasi-islemleri-sorusturmalarinda-4-supheli-daha-tutuklandi-1109061566.html
Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 4 şüpheli daha tutuklandı
Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 4 şüpheli daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü daha tutuklandı. Böylece bu grupta tutuklananların... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T14:34+0300
2026-09-26T14:34+0300
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İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü daha tutuklandı. Daha önce tutuklanan 2 şüpheliyle birlikte bu gruptaki 8 kişiden 6’sı hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hakimlik işlemleri tamamlandı.4 şüpheli daha tutuklandıSulh ceza hakimliği, şüpheliler Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik’in tutuklanmasına karar verdi.Daha önce Enis Bulut ve Burak Gökçe’nin tutuklanmasıyla birlikte bu gruptaki 8 şüpheliden 6’sı tutuklanmış oldu.Diğer şüpheliler Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.MASAK’tan mali veriler talep edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.Soruşturmalarda çok sayıda tutuklama kararıSoruşturmalar kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Şirket yöneticileri de tutuklandıSoruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.19 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştiSoruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.Bu kararların ardından soruşturmalarda tutuklananların sayısının 45’e ulaştığı açıklanmıştı.Adalet Bakanı Gürlek açıklama yapmıştıAdalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:"Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir."Son olarak hakimliğe sevk edilen 8 şüpheliden Enis Bulut ve Burak Gökçe daha önce tutuklanırken, son kararla Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik de tutuklandı. Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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sermaye, piyasa, bülent uygun, mehmet yıldırım, akın gürlek, masak
sermaye, piyasa, bülent uygun, mehmet yıldırım, akın gürlek, masak

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 4 şüpheli daha tutuklandı

14:34 26.09.2026
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© AA
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İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü daha tutuklandı. Böylece bu grupta tutuklananların sayısı 6’ya yükselirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar kapsamında şirket yöneticilerinin mali hareketleri de inceleniyor.
İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü daha tutuklandı. Daha önce tutuklanan 2 şüpheliyle birlikte bu gruptaki 8 kişiden 6’sı hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hakimlik işlemleri tamamlandı.

4 şüpheli daha tutuklandı

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik’in tutuklanmasına karar verdi.
Daha önce Enis Bulut ve Burak Gökçe’nin tutuklanmasıyla birlikte bu gruptaki 8 şüpheliden 6’sı tutuklanmış oldu.
Diğer şüpheliler Kadir Boy ve Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

MASAK’tan mali veriler talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu kişilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Soruşturmalarda çok sayıda tutuklama kararı

Soruşturmalar kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şirket yöneticileri de tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

19 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Bu kararların ardından soruşturmalarda tutuklananların sayısının 45’e ulaştığı açıklanmıştı.

Adalet Bakanı Gürlek açıklama yapmıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir."
Son olarak hakimliğe sevk edilen 8 şüpheliden Enis Bulut ve Burak Gökçe daha önce tutuklanırken, son kararla Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik de tutuklandı. Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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