https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/kiracilar-icin-kritik-fesih-suresi-yargitay-kararini-verdi-1109060944.html

Kiracılar için kritik fesih süresi: Yargıtay kararını verdi

Kiracılar için kritik fesih süresi: Yargıtay kararını verdi

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde belirlenen fesih bildirim süresine uymadan iş yerini erken tahliye eden kiracıya ilişkin davada dikkat çeken bir... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T13:18+0300

2026-09-26T13:18+0300

2026-09-26T13:18+0300

türki̇ye

kira

yargıtay

yüksek mahkeme

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde yer alan fesih bildirim süresine uymadan taşınmazı terk eden kiracıya ilişkin davada, makul süre tazminatının nasıl hesaplanacağına yönelik karar verdi. Yüksek Mahkeme, tarafların sözleşmede 6 aylık fesih bildirim süresi belirlediğine dikkat çekerek, makul sürenin de 6 ay kabul edilmesi gerektiğini belirtti.Kararla birlikte, ilk derece mahkemesinin 1 aylık süre üzerinden yaptığı değerlendirme doğru bulunmadı ve kararın bozulmasına hükmedildi.Kiracı haber vermeden dükkanı boşalttıDavaya konu olay, bir iş yeri kira sözleşmesi nedeniyle yaşandı. Taraflar arasında yapılan sözleşmede, "kiracı en az 6 ay önceden ihbar etmek şartıyla kira sözleşmesini feshedebilir" maddesi yer aldı.Ancak iddiaya göre kiracı, mülk sahibine herhangi bir bildirimde bulunmadan dükkanı boşalttı. Erken ve habersiz tahliye nedeniyle zarara uğradığını savunan mülk sahibi, kiracıya karşı dava açtı.Mülk sahibi tazminat talep ettiDükkan sahibi, kiracının sözleşmeye aykırı şekilde taşınmazı terk ettiğini belirterek zararının karşılanmasını talep etti.Davacı taraf, başlangıçta 5 bin dolar olarak talep ettiği tazminat miktarını yargılama sürecinde 805 bin dolara yükseltti.Kiracı ise tahliyenin tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleştiğini savunarak davanın reddini istedi.Mahkeme makul süre tazminatına hükmettiSulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesindeki düzenlemeyi dikkate aldı. Sözleşmede, kiracının 6 aydan daha kısa sürede fesih hakkını kullanması halinde tahliyeden sonraki 1 aylık kira bedelini ödemekle yükümlü olduğu belirtildi.Mahkeme, taşınmazın yeniden kiraya verilmesi için gerekli süreyi dikkate alarak kiracının 140 bin 630 dolar makul süre tazminatı ödemesine karar verdi.Dosya Yargıtay’a taşındıKararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu. Dosyanın Yargıtay’a götürülmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sözleşmedeki 6 aylık fesih bildirim süresini değerlendirdi.Yüksek Mahkeme, kiracının sözleşmede belirtilen süreye uygun bildirim yapmadan taşınmazı terk ettiğine dikkat çekti.Yargıtay: Makul süre 6 ay kabul edilmeliYargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında şu ifadelere yer verdi:"Kiralananın yeniden aynı şartlarla kiraya verilebileceği tarihe kadar geçen süreye ilişkin kira bedeli zarar kapsamında değerlendirilir. Ancak taraflar kira sözleşmesinde feshi ihbar süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Bu nedenle makul sürenin 6 ay olarak kabul edilmesi gerekir."

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