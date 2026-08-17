https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusyanin-belgorod-bolgesine-fuze-saldirisi-6-olu--1108046200.html
Rusya’nın Belgorod bölgesine füze saldırısı: 6 ölü
Rusya’nın Belgorod bölgesine füze saldırısı: 6 ölü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod bölgesine bağlı Koloskovo köyüne düzenlenen füzeli saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 4 kişi de... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T07:51+0300
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2026-08-17T07:51+0300
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Kiev rejiminin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi.Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesinin Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdusosyal medya açıklamasında, “Kievli teröristler Valuyki ilçesindeki Koloskovo köyünü füzelerle vurdu. Maalesef Ukrayna mühimmatının isabet etmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına tüm kalbimle derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.Saldırıda yaralanan 14 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık ekiplerinin gerekli tüm müdahaleleri yapmaya devam ettiği bildirildi.Kiev rejimi çocukları hedef alıyorUkrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rusya-yilbasindan-bu-yana-100-binden-fazla-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1108046071.html
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rusya, belgorod, ukrayna, füze, sivil can kaybı, sivil kayıplar
rusya, belgorod, ukrayna, füze, sivil can kaybı, sivil kayıplar
Rusya’nın Belgorod bölgesine füze saldırısı: 6 ölü
Rusya’nın Belgorod bölgesine bağlı Koloskovo köyüne düzenlenen füzeli saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 4 kişi de yaralandı.
Kiev rejiminin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesinin Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu
sosyal medya açıklamasında, “Kievli teröristler Valuyki ilçesindeki Koloskovo köyünü füzelerle vurdu. Maalesef Ukrayna mühimmatının isabet etmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına tüm kalbimle derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Saldırıda yaralanan 14 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık ekiplerinin gerekli tüm müdahaleleri yapmaya devam ettiği bildirildi.
Kiev rejimi çocukları hedef alıyor
Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.
22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.
Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.
25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.