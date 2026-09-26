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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rusya-savunma-bakanligi-odessaya-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1109063825.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Odessa’daki bir lojistik merkezin insansız hava araçlarıyla hedef... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T18:15+0300
2026-09-26T18:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na seyir halindeki bir kuru yük gemisinin Rus güçlerince vurulduğu bildirildi. Söz konusu geminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıdığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Odessa’daki “Epitsentr” adlı lojistik merkezinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi. Bu merkezin, yurt dışından Ukrayna ordusuna gönderilen askeri ürünlerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.Ukrayna ordusunun kullanımındaki liman altyapısı, lojistik merkezler ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-son-bir-gunde-3-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109060800.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu

18:15 26.09.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Odessa’daki bir lojistik merkezin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na seyir halindeki bir kuru yük gemisinin Rus güçlerince vurulduğu bildirildi. Söz konusu geminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıdığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa’daki “Epitsentr” adlı lojistik merkezinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi. Bu merkezin, yurt dışından Ukrayna ordusuna gönderilen askeri ürünlerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.
Ukrayna ordusunun kullanımındaki liman altyapısı, lojistik merkezler ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğü kaydedildi.
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