https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rusya-savunma-bakanligi-odessaya-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1109063825.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Odessa’daki bir lojistik merkezin insansız hava araçlarıyla hedef... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T18:15+0300

2026-09-26T18:15+0300

2026-09-26T18:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

odessa

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

kuru yük gemisi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na seyir halindeki bir kuru yük gemisinin Rus güçlerince vurulduğu bildirildi. Söz konusu geminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıdığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Odessa’daki “Epitsentr” adlı lojistik merkezinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi. Bu merkezin, yurt dışından Ukrayna ordusuna gönderilen askeri ürünlerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.Ukrayna ordusunun kullanımındaki liman altyapısı, lojistik merkezler ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğü kaydedildi.

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ukrayna

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi