https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rusya-savunma-bakanligi-odessaya-askeri-yuk-tasiyan-gemi-vuruldu-1109063825.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Odessa’daki bir lojistik merkezin insansız hava araçlarıyla hedef... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T18:15+0300
2026-09-26T18:15+0300
2026-09-26T18:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102293320_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_51ab30d0e4c83e8fd38480596e57aab1.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na seyir halindeki bir kuru yük gemisinin Rus güçlerince vurulduğu bildirildi. Söz konusu geminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıdığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Odessa’daki “Epitsentr” adlı lojistik merkezinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi. Bu merkezin, yurt dışından Ukrayna ordusuna gönderilen askeri ürünlerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.Ukrayna ordusunun kullanımındaki liman altyapısı, lojistik merkezler ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-son-bir-gunde-3-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109060800.html
ukrayna
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102293320_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_96835ab22f7922c81d30c70768c74366.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’ya askeri yük taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Odessa’daki bir lojistik merkezin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Odessa Limanı’na seyir halindeki bir kuru yük gemisinin Rus güçlerince vurulduğu bildirildi. Söz konusu geminin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıdığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa’daki “Epitsentr” adlı lojistik merkezinin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi. Bu merkezin, yurt dışından Ukrayna ordusuna gönderilen askeri ürünlerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.
Ukrayna ordusunun kullanımındaki liman altyapısı, lojistik merkezler ve deniz araçlarına yönelik saldırıların sürdüğü kaydedildi.