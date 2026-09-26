https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-son-bir-gunde-3-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109060800.html

Rus ordusu adım adım ilerliyor: Son bir günde 3 yerleşim kontrol altına alındı

Rus ordusu adım adım ilerliyor: Son bir günde 3 yerleşim kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde Petropavlovka ve Lozovaya, Sumi bölgesinde de Maryino olmak üzere 3 yerleşimin kontrolünü ele... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T12:37+0300

2026-09-26T12:37+0300

2026-09-26T12:37+0300

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler Harkov bölgesinde Petropavlovka ve Lozovaya, Sumi bölgesinde de Maryino olmak üzere 3 yerleşimin kontrolünü ele geçirdiği.Açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.350 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun 11 zırhlı savaş aracı ile bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus askerleri, Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye devam etti.Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri etrafındaki kuşatmayı daraltmaya devam etti. Kuşatılan bölgede 3 yerleşim için daha çatışmalar sürüyor.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 güdümlü uçak bombası, 2 HIMARS füzesi ve 1.222 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html

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