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Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Sırp mevkidaşı Vucic ile telefon görüşmesi yaptı. Sırp tarafının girişimiyle gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T14:00+0300
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Sırp tarafının girişimiyle gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Vucic, Devlet Duması seçimlerinin başarıyla tamamlanması dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı'nı tebrik etti. Taraflar, enerji ile petrol ve gaz sektörleri dahil olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair çeşitli konuları ele aldı.Liderler, Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konuları da ele aldı.Vucic, Sırbistan'daki parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar hakkında Putin'e bilgi verdi, dış müdahalenin kabul edilemezliğini vurguladı.Sırp lider, Putin'e kısa süre içinde istifa edeceğini bildirdi ve uzun süreli işbirliği için Rus lidere teşekkür etti.Vucic ayrıca, Sırbistan'daki orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde sağlanan destekten dolayı Putin'e özel olarak şükranlarını iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-birkac-hafta-icinde-istifa-edecegim-1106821428.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, sırbistan, aleksandr vucic, haberler, orman yangını, ukrayna
rusya, kremlin, vladimir putin, sırbistan, aleksandr vucic, haberler, orman yangını, ukrayna

Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

14:00 26.09.2026 (güncellendi: 14:21 26.09.2026)
Putin telefon görüşmesi
Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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Rus lider Putin, Sırp mevkidaşı Vucic ile telefon görüşmesi yaptı. Sırp tarafının girişimiyle gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sırp tarafının girişimiyle gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Vucic, Devlet Duması seçimlerinin başarıyla tamamlanması dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı'nı tebrik etti. Taraflar, enerji ile petrol ve gaz sektörleri dahil olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair çeşitli konuları ele aldı.
Liderler, Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konuları da ele aldı.
Vucic, Sırbistan'daki parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar hakkında Putin'e bilgi verdi, dış müdahalenin kabul edilemezliğini vurguladı.
Sırp lider, Putin'e kısa süre içinde istifa edeceğini bildirdi ve uzun süreli işbirliği için Rus lidere teşekkür etti.
Vucic ayrıca, Sırbistan'daki orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde sağlanan destekten dolayı Putin'e özel olarak şükranlarını iletti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Birkaç hafta içinde istifa edeceğim
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