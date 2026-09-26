https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/putin-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-telefonda-gorustu-1109061418.html

Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Sırp mevkidaşı Vucic ile telefon görüşmesi yaptı. Sırp tarafının girişimiyle gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T14:00+0300

2026-09-26T14:00+0300

2026-09-26T14:21+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

sırbistan

aleksandr vucic

haberler

orman yangını

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085959363_0:22:762:451_1920x0_80_0_0_eab9ae6314ea6f11b6219376bd9e9c75.png

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Sırp tarafının girişimiyle gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında Vucic, Devlet Duması seçimlerinin başarıyla tamamlanması dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı'nı tebrik etti. Taraflar, enerji ile petrol ve gaz sektörleri dahil olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair çeşitli konuları ele aldı.Liderler, Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konuları da ele aldı.Vucic, Sırbistan'daki parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar hakkında Putin'e bilgi verdi, dış müdahalenin kabul edilemezliğini vurguladı.Sırp lider, Putin'e kısa süre içinde istifa edeceğini bildirdi ve uzun süreli işbirliği için Rus lidere teşekkür etti.Vucic ayrıca, Sırbistan'daki orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde sağlanan destekten dolayı Putin'e özel olarak şükranlarını iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-birkac-hafta-icinde-istifa-edecegim-1106821428.html

rusya

sırbistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, sırbistan, aleksandr vucic, haberler, orman yangını, ukrayna