https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/okul-bahcesindeki-ataturk-bustune-zarar-veren-supheli-tutuklandi-1109060647.html

Okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı

Okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Salih Zeki Gür İlkokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden söküldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T12:18+0300

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.A. tutuklandı.Olay, Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün yerinden söküldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Güvenlik kamerası kayıtları incelendiİhbarın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek bölgede saha araştırması yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli olarak belirlenen A.A. gözaltına alındı.Şüpheli tutuklandıEmniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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