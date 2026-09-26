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Nikaragua Dışişleri Bakanı Jaentschke: Rusya’nın faşizme karşı mücadelesini destekliyoruz
Nikaragua Dışişleri Bakanı Jaentschke: Rusya’nın faşizme karşı mücadelesini destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Nikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ülkesinin Rusya ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, Moskova’nın... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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Nikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Rusya ile güçlü dayanışma içinde olduğunu ifade etti.Jaentschke, “Kardeş Rusya Federasyonu’nun faşizme karşı mücadelesini ve barış hakkını paylaşıyor ve destekliyoruz” ifadesini kullandı.Nikaragua’nın Küba ile de dayanışma içinde olduğunu dile getiren Jaentschke, Managua yönetiminin “tek Çin” ilkesine verdiği desteği yineledi.Barışın kalkınma ve yoksulluğun aşılması için zorunlu bir koşul olduğunu vurgulayan Jaentschke, küresel sorunların çözümü için ülkelere çabalarını birleştirme çağrısında bulundu.Jaentschke ayrıca, terörizmin birer biçimi olarak nitelendirdiği uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu faaliyetlerin ülkeler ile uluslararası toplum açısından tehdit oluşturduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-disisleri-bakani-lavrov-rusya-s-400lerin-turkiyeden-dost-bir-ulkeye-tasinmasina-onay-verebilir-1109064863.html
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nikaragua, rusya, dayanışma, managua, küba, çin, bm genel kurulu
nikaragua, rusya, dayanışma, managua, küba, çin, bm genel kurulu

Nikaragua Dışişleri Bakanı Jaentschke: Rusya’nın faşizme karşı mücadelesini destekliyoruz

21:55 26.09.2026
© Sputnik / Maksim BogodvidNikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke
Nikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Nikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ülkesinin Rusya ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, Moskova’nın “faşizme karşı mücadelesini ve barış hakkını” desteklediklerini söyledi.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Valdrack Jaentschke, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Rusya ile güçlü dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Jaentschke, “Kardeş Rusya Federasyonu’nun faşizme karşı mücadelesini ve barış hakkını paylaşıyor ve destekliyoruz” ifadesini kullandı.
Nikaragua’nın Küba ile de dayanışma içinde olduğunu dile getiren Jaentschke, Managua yönetiminin “tek Çin” ilkesine verdiği desteği yineledi.
Barışın kalkınma ve yoksulluğun aşılması için zorunlu bir koşul olduğunu vurgulayan Jaentschke, küresel sorunların çözümü için ülkelere çabalarını birleştirme çağrısında bulundu.
Jaentschke ayrıca, terörizmin birer biçimi olarak nitelendirdiği uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu faaliyetlerin ülkeler ile uluslararası toplum açısından tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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