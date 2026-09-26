https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/manisada-okul-yakinindaki-silahli-saldiri-7-supheli-tutuklandi-1109055925.html
Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı
Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T00:43+0300
2026-09-26T00:43+0300
2026-09-26T00:43+0300
türki̇ye
silahlı saldırı
saldırı
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okul
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
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İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında gerçekleşen saldırının ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 15 yaşındaki H.O, annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı öne sürülen av bayisi işletmecisi hakimlikçe tutuklandı.Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/icisleri-bakani-ciftci-acikladi-manisadaki-okul-saldirisinda-11-cocuk-yaralandi-3unun-durumu-agir--1108943767.html
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silahlı saldırı, saldırı, saldırı girişimi, okul, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
silahlı saldırı, saldırı, saldırı girişimi, okul, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında gerçekleşen saldırının ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 15 yaşındaki H.O, annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı öne sürülen av bayisi işletmecisi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.