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Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı
Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
silahlı saldırı
saldırı
saldırı girişimi
okul
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
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İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında gerçekleşen saldırının ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 15 yaşındaki H.O, annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı öne sürülen av bayisi işletmecisi hakimlikçe tutuklandı.Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/icisleri-bakani-ciftci-acikladi-manisadaki-okul-saldirisinda-11-cocuk-yaralandi-3unun-durumu-agir--1108943767.html
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silahlı saldırı, saldırı, saldırı girişimi, okul, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
silahlı saldırı, saldırı, saldırı girişimi, okul, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri

Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı

00:43 26.09.2026
© AA / Kamil TekmenManisa Turgutlu'da lisenin önünde silahlı saldırı
Manisa Turgutlu'da lisenin önünde silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© AA / Kamil Tekmen
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında gerçekleşen saldırının ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 15 yaşındaki H.O, annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı öne sürülen av bayisi işletmecisi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Manisa'daki okul saldırısında 11 çocuk yaralandı, 3'ünün durumu ağır
22 Eylül, 17:28
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