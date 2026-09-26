https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/manisada-okul-yakinindaki-silahli-saldiri-7-supheli-tutuklandi-1109055925.html

Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı

Manisa'da okul yakınındaki silahlı saldırı: 7 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 26.09.2026, Sputnik Türkiye

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İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında gerçekleşen saldırının ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 15 yaşındaki H.O, annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı öne sürülen av bayisi işletmecisi hakimlikçe tutuklandı.Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/icisleri-bakani-ciftci-acikladi-manisadaki-okul-saldirisinda-11-cocuk-yaralandi-3unun-durumu-agir--1108943767.html

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silahlı saldırı, saldırı, saldırı girişimi, okul, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri