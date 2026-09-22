https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/icisleri-bakani-ciftci-acikladi-manisadaki-okul-saldirisinda-11-cocuk-yaralandi-3unun-durumu-agir--1108943767.html

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Manisa'daki okul saldırısında 11 çocuk yaralandı, 3'ünün durumu ağır

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Manisa'daki okul saldırısında 11 çocuk yaralandı, 3'ünün durumu ağır

Sputnik Türkiye

Manisa'daki okul saldırısı sonrasında bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, 3'nün tedavisinin yoğun bakımda... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:28+0300

2026-09-22T17:28+0300

2026-09-22T17:28+0300

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manisa

okul saldırısı

mustafa çiftçi

adalet bakanlığı

saldırı

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Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında öğrencilere yönelik saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıda 11 çocuğun yaralandığını ve 3 çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi 'Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi' derken, saldırının gerçekleştiği silahın da saldırganın anneannesi üzerine kayıtlı olduğu bilgisini paylaştı. 3 öğrencinin durumu diğerlerine göre daha kritik Bakan Çiftçi, okulun bir öğrencisinin, anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula giden çocukların üzerine ateş ettiğini belirterek, "Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar, yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuzdan 3 tanesini az önce hastanemizde ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.İhmali olanlar tespit edilecekÇiftçi, İçişleri Bakanlığının 2 mülkiye başmüfettişi, 2 polis başmüfettişi görevlendirdiğini kaydederek, Milli Eğitim Bakanlığının da 2 başmüfettiş görevlendirdiğini söyledi. Olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını dile getiren Bakan Çiftçi, herhangi bir sorumluluğu, ihmali olanların tespit edileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının 20 psikososyal destek ekibi görevlendirdiğini, bu sayının yarın 27'ye çıkacağını bildiren Çiftçi, olayın adli yönden de soruşturulmasının Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yürütüldüğünü ifade etti.Saldırının gerçekleştiği okul 1. derece riskli okullardan biri Çiftçi, 7 bakanlığın okullar açılmadan önce okul güvenliğiyle ilgili gerekli planlamaları yaptığını, valilerle gerekli toplantıları yapıp okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını dile getirerek, dün de Milli Eğitim Bakanı Tekin ile 81 il valisi, il emniyet müdürü, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleriyle bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdiklerini anlattı.Milli Eğitim Bakanlığının yanında İçişleri Bakanlığının da okul güvenliğine yönelik tedbirleri olduğunu kaydeden Çiftçi, "Mesela İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. 1'inci ve 2'nci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var, onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. 3'üncü ve 4'üncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var, onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar." diye konuştu.Çiftçi, bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 31 bin bahçe görevlisi istihdam ettiklerini, dün 23 bininin göreve başladığını belirterek, saldırının gerçekleştiği okulun 1. derece riskli okullardan olduğunu ve okulda 1 bekçi ile bahçe görevlisinin saldırı anında görevli olduğunu kaydetti.Yedi Bakanlık birlikte çalışıyoruzBakanlık olarak okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlükleri kanalıyla uygulamaların devam ettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:"Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarını, metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenle gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşabilecek bir şey de değil. Bunun için biz 7 bakanlık olarak bir araya geldik, 3 aydır üzerinde çalıştığımız bir protokolümüz de vardı ve dün Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla İçişleri Bakanlığımızda bu protokolü imza altına aldık. Buradaki muradımız da herhangi bir sızıntı olması durumunda, çocukların eylem yapacaklarına dair bir belirti, bir işaret olduğunda sistemin devreye girmesi ve çocuğun okul idaresi, kolluk görevlileri, Sağlık Bakanlığının görevlileri vasıtasıyla bir an önce tedavisine başlanmasıyla ilgiliydi. Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, yine Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak bir araya geldik ve bir sistem kurduk. Özellikle belirti veren, işaret veren çocuklarla ilgili ve o da dün itibarıyla valiliklerimize yaptığımız toplantının neticesinde iletilmiş oldu."En başta ailelere düşen görevler var Çiftçi, okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmediklerini vurgulayarak, "Burada devletin diğer kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah anneannesinin üzerine kayıtlı, dedesinin evinde. Çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu, tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında, ailelere düşen bir görev. İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Eğer topyekun olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek, bu tür hadiseler de yaşanmamış olacak." ifadelerini kullandı.2 bin 419 kişi gözaltına alındı, 243'ü tutuklandıKahramanmaraş'ta 14 Nisan'daki okul saldırısını anımsatan Bakan Çiftçi, o saldırıdan sonra da siber devriyeler ve istihbarat vasıtasıyla 2 bin 419 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi.Bakan Çiftçi, benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili gözaltı yaptıklarını, bunlardan 243'ünün tutuklandığını belirterek, "Yani polis, istihbarat görevini yapıyor. Siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber alemde de görevini yapıyor. Toplumun her kesimine düşen görevler var." dedi. Bakanlar Çiftçi ve Tekin, daha sonra Manisa Şehir ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan hastanelerindeki yaralı öğrencileri ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/manisada-okula-silahli-saldiri-yarali-ogrenciler-var-1108924452.html

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manisa, okul saldırısı, mustafa çiftçi, adalet bakanlığı, saldırı