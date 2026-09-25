https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/lavrov-guterrese-buca-provokasyonuyla-ilgili-dosya-verdi-1109031003.html
Lavrov, Guterres'e Buça provokasyonuyla ilgili dosya verdi
Lavrov, Guterres'e Buça provokasyonuyla ilgili dosya verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Buça olaylarına ilişkin hazırlanan dosya BM'ye sunuldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e 'Nazi Goebbels'in varisleri: Buça olaylarının tahrifatı ve Kiev rejiminin kanlı sahnelemeleri' başlıklı raporu iletti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Uluslararası Kamu Tribunali tarafından hazırlanan bu belgenin incelenmesini talep eden Lavrov, BM Genel Sekreterliği'nden 'Kiev ve NATO'lu sponsorları tarafından gerçekleştirilen bu mizansenin gerçeklerinin detaylı bir şekilde araştırılmasını' istedi. Lavrov ayrıca, Guterres'in Buça provokasyonu hakkındaki ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirtti.BM'nin geleceği ve reformlar ele alındıGörüşme sırasında taraflar, Guterres'in BM Genel Sekreterliği görevindeki çalışmalarının sonuçlarını ve örgütün reform sürecini değerlendirdi. Lavrov, çok kutuplu dünya düzeni gerçekliğine uyum sağlamak, sekreteryada dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerin vatandaşlarının temsilini artırmak ve tarafsızlığı korumak amacıyla BM'nin dengeli bir şekilde reformdan geçirilmesinin önemini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesisleri-ihalarla-vuruldu-1109025633.html
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haberler, antonio guterres, buça, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, sergey lavrov
haberler, antonio guterres, buça, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, sergey lavrov
Lavrov, Guterres'e Buça provokasyonuyla ilgili dosya verdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi. Görüşmede Buça olaylarına ilişkin hazırlanan dosya BM'ye sunuldu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e 'Nazi Goebbels'in varisleri: Buça olaylarının tahrifatı ve Kiev rejiminin kanlı sahnelemeleri' başlıklı raporu iletti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Uluslararası Kamu Tribunali tarafından hazırlanan bu belgenin incelenmesini talep eden Lavrov, BM Genel Sekreterliği'nden 'Kiev ve NATO'lu sponsorları tarafından gerçekleştirilen bu mizansenin gerçeklerinin detaylı bir şekilde araştırılmasını' istedi.
Lavrov ayrıca, Guterres'in Buça provokasyonu hakkındaki ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirtti.
BM'nin geleceği ve reformlar ele alındı
Görüşme sırasında taraflar, Guterres'in BM Genel Sekreterliği görevindeki çalışmalarının sonuçlarını ve örgütün reform sürecini değerlendirdi.
Lavrov, çok kutuplu dünya düzeni gerçekliğine uyum sağlamak, sekreteryada dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerin vatandaşlarının temsilini artırmak ve tarafsızlığı korumak amacıyla BM'nin dengeli bir şekilde reformdan geçirilmesinin önemini vurguladı.