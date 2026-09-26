https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/kgao-ulkelerinin-askeri-birlikleri-tatbikatlara-katilmak-uzere-rusyaya-geldi-1109062953.html
KGAÖ ülkelerinin askeri birlikleri, tatbikatlara katılmak üzere Rusya'ya geldi
KGAÖ ülkelerinin askeri birlikleri, tatbikatlara katılmak üzere Rusya'ya geldi
Sputnik Türkiye
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün düzenlediği tatbikatlara katılacak olan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan askerlerin Rusya'ya ulaştığı... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T17:11+0300
2026-09-26T17:11+0300
2026-09-26T17:11+0300
dünya
rusya
belarus
kazakistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kırgızistan
tacikistan
andrey serdyukov
çelyabinsk
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargahı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, örgütün tatbikatlarına katılacak olan üye ülkelerin askerleri Rusya'ya ulaştı.Açıklamada, "KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü ‘Etkileşim-2026’ komuta tatbikatına, ‘Arama-2026’ ve ‘Eşelon-2026’ özel tatbikatlarının katılımcıları, Rusya Federasyonu'nda yeniden konuşlanmayı tamamladı. KGAÖ birlikleri (Kolektif Kuvvetler) Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan tatbikat bölgelerine ulaştı" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre tatbikatlar, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkul eğitim sahasında düzenlenecek. Etkileşim-2026 tatbikatı, sınırda yaşanan silahlı çatışmayı kontrol altına almaya yönelik müşterek bir harekatın planlanmasına ve tatbik edilmesine odaklanacak.Arama-2026 özel tatbikatı, KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nü desteklemek amacıyla keşif faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesinin tatbik edilmesini kapsayacak.Eşelon-2026 özel tatbikatı ise lojistik desteğin sağlanması ile ilgili konuları öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/lavrov-kgao-ulkelerinin-buyukelcileriyle-uluslararasi-gundemi-gorustu-1103486072.html
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rusya, belarus, kazakistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, tacikistan, andrey serdyukov, çelyabinsk
rusya, belarus, kazakistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, tacikistan, andrey serdyukov, çelyabinsk
KGAÖ ülkelerinin askeri birlikleri, tatbikatlara katılmak üzere Rusya'ya geldi
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün düzenlediği tatbikatlara katılacak olan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan askerlerin Rusya'ya ulaştığı bildirildi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargahı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, örgütün tatbikatlarına katılacak olan üye ülkelerin askerleri Rusya'ya ulaştı.
Açıklamada, "KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü ‘Etkileşim-2026’ komuta tatbikatına, ‘Arama-2026’ ve ‘Eşelon-2026’ özel tatbikatlarının katılımcıları, Rusya Federasyonu'nda yeniden konuşlanmayı tamamladı. KGAÖ birlikleri (Kolektif Kuvvetler) Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan tatbikat bölgelerine ulaştı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre tatbikatlar, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkul eğitim sahasında düzenlenecek.
Etkileşim-2026 tatbikatı, sınırda yaşanan silahlı çatışmayı kontrol altına almaya yönelik müşterek bir harekatın planlanmasına ve tatbik edilmesine odaklanacak.
Arama-2026 özel tatbikatı, KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nü desteklemek amacıyla keşif faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesinin tatbik edilmesini kapsayacak.
Eşelon-2026 özel tatbikatı ise lojistik desteğin sağlanması ile ilgili konuları öngörüyor.
KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, dün düzenlenen bilgilendirme toplantısında icra edilen tüm tatbikatların önceden planlanmış faaliyetler olduğunu, üçüncü ülkelere karşı olmadığını ve komuta kademeleri ile birlikler arasındaki koordinasyonu geliştirmenin yanı sıra, kolektif güvenliğin sağlanması adına kendilerine verilen görevleri yerine getirmek üzere kuvvet oluşumları ve unsurlarının hazırlık durumunu korumayı amaçladığını vurguladı.