https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/kgao-ulkelerinin-askeri-birlikleri-tatbikatlara-katilmak-uzere-rusyaya-geldi-1109062953.html

KGAÖ ülkelerinin askeri birlikleri, tatbikatlara katılmak üzere Rusya'ya geldi

KGAÖ ülkelerinin askeri birlikleri, tatbikatlara katılmak üzere Rusya'ya geldi

Sputnik Türkiye

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün düzenlediği tatbikatlara katılacak olan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan askerlerin Rusya'ya ulaştığı... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T17:11+0300

2026-09-26T17:11+0300

2026-09-26T17:11+0300

dünya

rusya

belarus

kazakistan

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kırgızistan

tacikistan

andrey serdyukov

çelyabinsk

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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargahı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, örgütün tatbikatlarına katılacak olan üye ülkelerin askerleri Rusya'ya ulaştı.Açıklamada, "KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü ‘Etkileşim-2026’ komuta tatbikatına, ‘Arama-2026’ ve ‘Eşelon-2026’ özel tatbikatlarının katılımcıları, Rusya Federasyonu'nda yeniden konuşlanmayı tamamladı. KGAÖ birlikleri (Kolektif Kuvvetler) Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan tatbikat bölgelerine ulaştı" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre tatbikatlar, Çelyabinsk bölgesindeki Çebarkul eğitim sahasında düzenlenecek. Etkileşim-2026 tatbikatı, sınırda yaşanan silahlı çatışmayı kontrol altına almaya yönelik müşterek bir harekatın planlanmasına ve tatbik edilmesine odaklanacak.Arama-2026 özel tatbikatı, KGAÖ Kolektif Hızlı Müdahale Gücü'nü desteklemek amacıyla keşif faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesinin tatbik edilmesini kapsayacak.Eşelon-2026 özel tatbikatı ise lojistik desteğin sağlanması ile ilgili konuları öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/lavrov-kgao-ulkelerinin-buyukelcileriyle-uluslararasi-gundemi-gorustu-1103486072.html

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rusya, belarus, kazakistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, tacikistan, andrey serdyukov, çelyabinsk