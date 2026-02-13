https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/lavrov-kgao-ulkelerinin-buyukelcileriyle-uluslararasi-gundemi-gorustu-1103486072.html
Lavrov, KGAÖ ülkelerinin büyükelçileriyle uluslararası gündemi görüştü
Lavrov, KGAÖ ülkelerinin büyükelçileriyle uluslararası gündemi görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, KGAÖ üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, 2026 yılı... 13.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) üye ülkelerin büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin temel konuların ele alındığı belirtildi.Açıklamaya göre, toplantıya büyükelçilerin yanı sıra, KGAÖ üyesi ülkelerin parlamento komisyon başkanları ve örgütün genel sekreteri Taalatbek Masadıkov da katıldı. Katılımcılar, uluslararası ve bölgesel nitelikteki kilit meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.Açıklamada, toplantı kapsamında KGAÖ çerçevesindeki çok yönlü iş birliğinin mevcut durumu değerlendirildiği ve 2026 yılında Rusya’nın dönem başkanlığında öncelikli faaliyet alanlarının ele alındığı kaydedildi. Özellikle parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve dış politika koordinasyonunun artırılması ön plana çıktı.Toplantı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı personeline KGAÖ liyakat nişanları takdim edilirken, KGAÖ Parlamento Asamblesi Sekretaryası’nın bazı temsilcilerine de Dışişleri Bakanlığı tarafından ödüller verildi.Rusya 2026'da KGAÖ dönem başkanlığını üstlenecek. Örgütün yeni genel sekreteri Taalatbek Masadıkov ise görevine 1 Ocak itibarıyla resmen başlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) üye ülkelerin büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin temel konuların ele alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre, toplantıya büyükelçilerin yanı sıra, KGAÖ üyesi ülkelerin parlamento komisyon başkanları ve örgütün genel sekreteri Taalatbek Masadıkov da katıldı. Katılımcılar, uluslararası ve bölgesel nitelikteki kilit meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Açıklamada, toplantı kapsamında KGAÖ çerçevesindeki çok yönlü iş birliğinin mevcut durumu değerlendirildiği ve 2026 yılında Rusya’nın dönem başkanlığında öncelikli faaliyet alanlarının ele alındığı kaydedildi. Özellikle parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve dış politika koordinasyonunun artırılması ön plana çıktı.
Toplantı çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı personeline KGAÖ liyakat nişanları takdim edilirken, KGAÖ Parlamento Asamblesi Sekretaryası’nın bazı temsilcilerine de Dışişleri Bakanlığı tarafından ödüller verildi.
Rusya 2026'da KGAÖ dönem başkanlığını üstlenecek. Örgütün yeni genel sekreteri Taalatbek Masadıkov ise görevine 1 Ocak itibarıyla resmen başlamıştı.