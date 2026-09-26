https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/balkanlar-uzerinden-geliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-istanbulda-4-gun-boyunca-surecek-1109056757.html
Balkanlar üzerinden geliyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, İstanbul’da 4 gün boyunca sürecek
Balkanlar üzerinden geliyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, İstanbul’da 4 gün boyunca sürecek
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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye’yi etkisi altına alacak. İstanbul’da bugün başlaması beklenen yağışların gelecek hafta boyunca... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T09:25+0300
2026-09-26T09:25+0300
2026-09-26T09:25+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
sağanak yağış uyarısı
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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye’de etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre sistemin bugün Trakya üzerinden yurda giriş yapması beklenirken, İstanbul’da yağışların akşam saatlerine doğru başlaması öngörülüyor.AKOM ise İstanbul’da bugün yeniden başlaması beklenen yağışların gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.İstanbul’da sıcaklık düşecekBugün 25 derece civarında olması beklenen hava sıcaklığının İstanbul’da yağışlı sistemle birlikte düşeceği tahmin ediliyor.Pazar günü sıcaklıkların azalması ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. İstanbul’da pazartesi, salı ve çarşamba günleri de gök gürültülü sağanak öngörülürken, sıcaklığın hafta ortasında 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.Sağanak yurdun büyük bölümünde etkili olacakYağışlı sistemin yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini göstermesi bekleniyor.Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz’de etkili olması öngörülen sağanağın, pazartesi günü yurdun geneline yayılacağı tahmin ediliyor.Yağışlarla birlikte iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 15-16 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak açıklamasıAKOM, İstanbul’da yağış ve sıcaklıklara ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yağışların bugün(Cumartesi) itibarıyla tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24 °C aralı- ğında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibarıyla azalarak tekrar- dan 20 °C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/akomdan-istanbul-icin-saganak-ve-soguk-hava-uyarisi-1109038676.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, sağanak yağış uyarısı
Balkanlar üzerinden geliyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, İstanbul’da 4 gün boyunca sürecek
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye’yi etkisi altına alacak. İstanbul’da bugün başlaması beklenen yağışların gelecek hafta boyunca aralıklarla sürmesi öngörülüyor. AKOM, yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise pazar gününden itibaren azalarak 20 derecenin altına gerileyeceğini açıkladı.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye’de etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre sistemin bugün Trakya üzerinden yurda giriş yapması beklenirken, İstanbul’da yağışların akşam saatlerine doğru başlaması öngörülüyor.
AKOM ise İstanbul’da bugün yeniden başlaması beklenen yağışların gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.
İstanbul’da sıcaklık düşecek
Bugün 25 derece civarında olması beklenen hava sıcaklığının İstanbul’da yağışlı sistemle birlikte düşeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü sıcaklıkların azalması ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. İstanbul’da pazartesi, salı ve çarşamba günleri de gök gürültülü sağanak öngörülürken, sıcaklığın hafta ortasında 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
Sağanak yurdun büyük bölümünde etkili olacak
Yağışlı sistemin yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini göstermesi bekleniyor.
Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz’de etkili olması öngörülen sağanağın, pazartesi günü yurdun geneline yayılacağı tahmin ediliyor.
Yağışlarla birlikte iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 15-16 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak açıklaması
AKOM, İstanbul’da yağış ve sıcaklıklara ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Yağışların bugün(Cumartesi) itibarıyla tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24 °C aralı- ğında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibarıyla azalarak tekrar- dan 20 °C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."