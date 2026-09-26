https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/balkanlar-uzerinden-geliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-istanbulda-4-gun-boyunca-surecek-1109056757.html

Balkanlar üzerinden geliyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, İstanbul’da 4 gün boyunca sürecek

Balkanlar üzerinden geliyor: Meteoroloji ve AKOM uyardı, İstanbul’da 4 gün boyunca sürecek

Sputnik Türkiye

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye’yi etkisi altına alacak. İstanbul’da bugün başlaması beklenen yağışların gelecek hafta boyunca... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T09:25+0300

2026-09-26T09:25+0300

2026-09-26T09:25+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

sağanak yağış uyarısı

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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye’de etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre sistemin bugün Trakya üzerinden yurda giriş yapması beklenirken, İstanbul’da yağışların akşam saatlerine doğru başlaması öngörülüyor.AKOM ise İstanbul’da bugün yeniden başlaması beklenen yağışların gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.İstanbul’da sıcaklık düşecekBugün 25 derece civarında olması beklenen hava sıcaklığının İstanbul’da yağışlı sistemle birlikte düşeceği tahmin ediliyor.Pazar günü sıcaklıkların azalması ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. İstanbul’da pazartesi, salı ve çarşamba günleri de gök gürültülü sağanak öngörülürken, sıcaklığın hafta ortasında 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.Sağanak yurdun büyük bölümünde etkili olacakYağışlı sistemin yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini göstermesi bekleniyor.Pazar günü Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz’de etkili olması öngörülen sağanağın, pazartesi günü yurdun geneline yayılacağı tahmin ediliyor.Yağışlarla birlikte iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 15-16 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak açıklamasıAKOM, İstanbul’da yağış ve sıcaklıklara ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yağışların bugün(Cumartesi) itibarıyla tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24 °C aralı- ğında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibarıyla azalarak tekrar- dan 20 °C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/akomdan-istanbul-icin-saganak-ve-soguk-hava-uyarisi-1109038676.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akom, sağanak yağış uyarısı