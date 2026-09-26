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Kamçatka açıklarında yanan balıkçı teknesinin kayıp dört mürettebatı aranıyor
Kamçatka açıklarında yanan balıkçı teknesinin kayıp dört mürettebatı aranıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kamçatka kenti kıyılarında “Triumf” adlı balıkçı teknesinde çıkan yangında 25 mürettebat kurtarılırken yedi kişi yaralandı. Kayıp dört mürettebatı... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kamçatka kıyıları açıklarında “Triumf” adlı balıkçı teknesinde yangın çıktı. Sputnik’e konuşan Uzak Doğu Acil Kurtarma Birimi Filo İzleme Servisi yetkilileri, olayın ardından dört mürettebatın kaybolduğunu bildirdi.Teknede bulunan 25 kişi, bölgeden geçmekte olan “Persey” adlı gemi tarafından tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının bölge idaresi, kurtarılanlardan yedisinin yaralandığını açıkladı.Kayıp dört mürettebat için arama çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, operasyonlara üç geminin katıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/putinden-hazar-denizindeki-tatbikat-kazasi-nedeniyle-tokayeve-taziye-mesaji-1109019896.html
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rusya, kamçatka, gemi, yangın, rusya acil durumlar bakanlığı
rusya, kamçatka, gemi, yangın, rusya acil durumlar bakanlığı

Kamçatka açıklarında yanan balıkçı teknesinin kayıp dört mürettebatı aranıyor

01:26 26.09.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKamçatka
Kamçatka - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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/
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Rusya’nın Kamçatka kenti kıyılarında “Triumf” adlı balıkçı teknesinde çıkan yangında 25 mürettebat kurtarılırken yedi kişi yaralandı. Kayıp dört mürettebatı arama çalışmalarısürüyor.
Kamçatka kıyıları açıklarında “Triumf” adlı balıkçı teknesinde yangın çıktı. Sputnik’e konuşan Uzak Doğu Acil Kurtarma Birimi Filo İzleme Servisi yetkilileri, olayın ardından dört mürettebatın kaybolduğunu bildirdi.
Teknede bulunan 25 kişi, bölgeden geçmekte olan “Persey” adlı gemi tarafından tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının bölge idaresi, kurtarılanlardan yedisinin yaralandığını açıkladı.
Kayıp dört mürettebat için arama çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, operasyonlara üç geminin katıldığını kaydetti.
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