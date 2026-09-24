Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/putinden-hazar-denizindeki-tatbikat-kazasi-nedeniyle-tokayeve-taziye-mesaji-1109019896.html
Putin’den Hazar Denizi’ndeki tatbikat kazası nedeniyle Tokayev’e taziye mesajı
Putin’den Hazar Denizi’ndeki tatbikat kazası nedeniyle Tokayev’e taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’nde düzenlediği tatbikatta 12 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kazakistan... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T22:19+0300
2026-09-24T22:19+0300
dünya
vladimir putin
kasım cömert tokayev
taziye
mesaj
rusya
kazakistan savunma bakanlığı
hazar denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_82f81b3e846e555ad1fe43a587482fab.png
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Tokayev’e gönderdiği mesajda, “Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’ndeki tatbikatı sırasında meydana gelen trajik olay nedeniyle en derin taziyelerimi kabul edin” ifadesini kullandı.Hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı ve destek dileklerinin iletilmesini isteyen Putin, Rusya’nın ailelerin acısını ve üzüntüsünü paylaştığını belirtti.Kazakistan Savunma Bakanlığı, Mangistau bölgesinde düzenlenen “Hazar Savunması-2026” tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 17 askerin denize sürüklendiğini açıklamıştı. Askerlerden 12’sinin hayatını kaybettiği, 3’ünün kurtarıldığı, kayıp 2 askeri arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-ile-telefonda-gorustu-1108942469.html
rusya
hazar denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106474701_71:0:700:472_1920x0_80_0_0_5e8e354006fda3d5084a12d6b818e100.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, kasım cömert tokayev, taziye, mesaj, rusya, kazakistan savunma bakanlığı, hazar denizi
vladimir putin, kasım cömert tokayev, taziye, mesaj, rusya, kazakistan savunma bakanlığı, hazar denizi

Putin’den Hazar Denizi’ndeki tatbikat kazası nedeniyle Tokayev’e taziye mesajı

22:19 24.09.2026
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’nde düzenlediği tatbikatta 12 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye mesajı gönderdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Tokayev’e gönderdiği mesajda, “Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’ndeki tatbikatı sırasında meydana gelen trajik olay nedeniyle en derin taziyelerimi kabul edin” ifadesini kullandı.
Hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı ve destek dileklerinin iletilmesini isteyen Putin, Rusya’nın ailelerin acısını ve üzüntüsünü paylaştığını belirtti.
Kazakistan Savunma Bakanlığı, Mangistau bölgesinde düzenlenen “Hazar Savunması-2026” tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 17 askerin denize sürüklendiğini açıklamıştı. Askerlerden 12’sinin hayatını kaybettiği, 3’ünün kurtarıldığı, kayıp 2 askeri arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
DÜNYA
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefonda görüştü
22 Eylül, 17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала