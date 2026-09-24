https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/putinden-hazar-denizindeki-tatbikat-kazasi-nedeniyle-tokayeve-taziye-mesaji-1109019896.html
Putin’den Hazar Denizi’ndeki tatbikat kazası nedeniyle Tokayev’e taziye mesajı
Putin’den Hazar Denizi’ndeki tatbikat kazası nedeniyle Tokayev’e taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’nde düzenlediği tatbikatta 12 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kazakistan... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T22:19+0300
2026-09-24T22:19+0300
2026-09-24T22:19+0300
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vladimir putin
kasım cömert tokayev
taziye
mesaj
rusya
kazakistan savunma bakanlığı
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Tokayev’e gönderdiği mesajda, “Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’ndeki tatbikatı sırasında meydana gelen trajik olay nedeniyle en derin taziyelerimi kabul edin” ifadesini kullandı.Hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı ve destek dileklerinin iletilmesini isteyen Putin, Rusya’nın ailelerin acısını ve üzüntüsünü paylaştığını belirtti.Kazakistan Savunma Bakanlığı, Mangistau bölgesinde düzenlenen “Hazar Savunması-2026” tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 17 askerin denize sürüklendiğini açıklamıştı. Askerlerden 12’sinin hayatını kaybettiği, 3’ünün kurtarıldığı, kayıp 2 askeri arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-ile-telefonda-gorustu-1108942469.html
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vladimir putin, kasım cömert tokayev, taziye, mesaj, rusya, kazakistan savunma bakanlığı, hazar denizi
vladimir putin, kasım cömert tokayev, taziye, mesaj, rusya, kazakistan savunma bakanlığı, hazar denizi
Putin’den Hazar Denizi’ndeki tatbikat kazası nedeniyle Tokayev’e taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’nde düzenlediği tatbikatta 12 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye mesajı gönderdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Tokayev’e gönderdiği mesajda, “Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi’ndeki tatbikatı sırasında meydana gelen trajik olay nedeniyle en derin taziyelerimi kabul edin” ifadesini kullandı.
Hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı ve destek dileklerinin iletilmesini isteyen Putin, Rusya’nın ailelerin acısını ve üzüntüsünü paylaştığını belirtti.
Kazakistan Savunma Bakanlığı, Mangistau bölgesinde düzenlenen “Hazar Savunması-2026” tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 17 askerin denize sürüklendiğini açıklamıştı. Askerlerden 12’sinin hayatını kaybettiği, 3’ünün kurtarıldığı, kayıp 2 askeri arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.