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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/istanbul-valiligi-uyardi-aksam-saatlerinden-itibaren-etkili-olacak-1109059687.html
İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak
İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin değerlendirmesine... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T11:44+0300
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türki̇ye
marmara denizi
fırtına
i̇stanbul valiliği
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Valilik, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşacakValilikten yapılan açıklamada, Marmara’da rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi.Rüzgarın hızının saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.Yarın sabahtan itibaren etkisini kaybedecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/balkanlar-uzerinden-geliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-istanbulda-4-gun-boyunca-surecek-1109056757.html
türki̇ye
marmara denizi
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marmara denizi, fırtına, i̇stanbul valiliği
marmara denizi, fırtına, i̇stanbul valiliği

İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak

11:44 26.09.2026
Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Valilik, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşacak

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara’da rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi.
Rüzgarın hızının saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yarın sabahtan itibaren etkisini kaybedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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