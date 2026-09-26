https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/istanbul-valiligi-uyardi-aksam-saatlerinden-itibaren-etkili-olacak-1109059687.html

İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak

İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin değerlendirmesine... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T11:44+0300

2026-09-26T11:44+0300

2026-09-26T11:44+0300

türki̇ye

marmara denizi

fırtına

i̇stanbul valiliği

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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde akşam saatlerinden itibaren beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Valilik, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.Rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaşacakValilikten yapılan açıklamada, Marmara’da rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtildi.Rüzgarın hızının saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.Yarın sabahtan itibaren etkisini kaybedecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre fırtınanın yarın sabahtan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/balkanlar-uzerinden-geliyor-meteoroloji-ve-akom-uyardi-istanbulda-4-gun-boyunca-surecek-1109056757.html

türki̇ye

marmara denizi

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marmara denizi, fırtına, i̇stanbul valiliği