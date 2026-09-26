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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/iki-yeni-kesif-yapildi-kendilerini-tamamen-kapatabilen-salyangozlar-1109056629.html
İki yeni keşif yapıldı: Kendilerini 'tamamen' kapatabilen salyangozlar
İki yeni keşif yapıldı: Kendilerini 'tamamen' kapatabilen salyangozlar
Sputnik Türkiye
Karadağ'da Avrupa'nın kara salyangozu çeşitliliğine iki yeni tür eklendi. Yaklaşık 6 milimetre büyüklüğündeki salyangozlar, sıra dışı göz yapıları ve... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T04:59+0300
2026-09-26T04:59+0300
yaşam
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salyangoz
keşif
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Bilim insanları, Cochlostoma komarnica ve Cochlostoma dobrido adlı iki yeni salyangoz türünü tanımladı. Bulgular, Biodiversity Data Journal'da yayımlanan çalışmayla duyuruldu.Kireçtaşı kayalıklarında yaşayan türler, algler ve likenlerle besleniyor. Çoğu kara salyangozundan farklı olarak gözleri göz saplarının ucunda değil, başlarının yan tarafında bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 6 milimetre uzunluğundaki koni biçimli kabuklarıyla kabuk açıklığını kapı gibi kapatabilen kuyruğa bağlı dairesel bir disk taşıyor. Diskleri sayesinde tehlike anında kabuğunun ağzını tamamen kapatabiliyorlar.Bilinen salyangozlardan farkları ise, diğer salyangozlar içeri çekildiklerinde kabuğun ağzı açık kalırken, yeni türde kabuğun ağzının tamamen kapandığı aktarıldı.Yeni türler, 2018-2025 yılları arasında Karadağ'da düzenlenen saha çalışmaları sırasında keşfedildi. Türlerin daha önce bilinmediği, yapılan diseksiyon ve genetik analizler sonucunda belirlendi.Salyangozlardan biri Dobri Do Platosu'ndan, diğeri ise Komarnica Kanyonu'ndan adını aldı. Araştırmacılar, Balkanlar'ın bu bölgesinde hala keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda canlı türü bulunduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/hasat-dolunayi-gokyuzunu-aydinlatacak-ay-ve-saturn-yakin-konumda-olacak-1109056309.html
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karadağ, salyangoz, keşif
karadağ, salyangoz, keşif

İki yeni keşif yapıldı: Kendilerini 'tamamen' kapatabilen salyangozlar

04:59 26.09.2026
© Biodiversity Data Journal-Photos by E. ZallotBilim insanları, Cochlostoma komarnica ve Cochlostoma dobrido adlı iki yeni salyangoz türünü tanımladı
Bilim insanları, Cochlostoma komarnica ve Cochlostoma dobrido adlı iki yeni salyangoz türünü tanımladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Biodiversity Data Journal-Photos by E. Zallot
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Karadağ'da Avrupa'nın kara salyangozu çeşitliliğine iki yeni tür eklendi. Yaklaşık 6 milimetre büyüklüğündeki salyangozlar, sıra dışı göz yapıları ve kabuklarını kapatabilen özel diskleriyle diğer salyangozlardan ayrılıyor.
Bilim insanları, Cochlostoma komarnica ve Cochlostoma dobrido adlı iki yeni salyangoz türünü tanımladı. Bulgular, Biodiversity Data Journal'da yayımlanan çalışmayla duyuruldu.
Kireçtaşı kayalıklarında yaşayan türler, algler ve likenlerle besleniyor. Çoğu kara salyangozundan farklı olarak gözleri göz saplarının ucunda değil, başlarının yan tarafında bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 6 milimetre uzunluğundaki koni biçimli kabuklarıyla kabuk açıklığını kapı gibi kapatabilen kuyruğa bağlı dairesel bir disk taşıyor. Diskleri sayesinde tehlike anında kabuğunun ağzını tamamen kapatabiliyorlar.
Bilinen salyangozlardan farkları ise, diğer salyangozlar içeri çekildiklerinde kabuğun ağzı açık kalırken, yeni türde kabuğun ağzının tamamen kapandığı aktarıldı.
Yeni türler, 2018-2025 yılları arasında Karadağ'da düzenlenen saha çalışmaları sırasında keşfedildi. Türlerin daha önce bilinmediği, yapılan diseksiyon ve genetik analizler sonucunda belirlendi.
Salyangozlardan biri Dobri Do Platosu'ndan, diğeri ise Komarnica Kanyonu'ndan adını aldı. Araştırmacılar, Balkanlar'ın bu bölgesinde hala keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda canlı türü bulunduğunu belirtiyor.
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