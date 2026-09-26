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'Hasat Dolunayı' gökyüzünü aydınlatacak: Ay ve Satürn yakın konumda olacak
'Hasat Dolunayı' gökyüzünü aydınlatacak: Ay ve Satürn yakın konumda olacak
Sputnik Türkiye
Eylül ayının son dolunayı olan Hasat Dolunayı, bugün gün batımıyla beraber gerçekleşecek. Dolunay, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gece boyunca... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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Eylül ayı biterken, 'Hasat Dolunayı' gökyüzünü aydınlatacak. Dolunay, 26 Eylül (bugün) gün batımının ardından yükselerek Türkiye'den gece boyunca gözlemlenebilecek.'Hsat Dolunayı' ismi, eskiden hasat dönemine denk gelen dolunayın gün batımından sonra sağladığı uzun süreli aydınlığa dayanıyor. Ay'ın bu nedenle diğer dolunaylardan farklı bir renge sahip olması beklenmiyor.Ne zaman gözlemlenecek?Hasat Dolunayı'nın Türkiye saati ile 18.40'tan itibaren gökyüzünde yükselmesi, sabah saatlerine kadar gözlemlenebilmesi bekleniyor.Ay'ın yanına Satürn geliyor26 Eylül'ü 27 Eylül'e bağlayan gecede Hasat Dolunayı, Balık Takımyıldızı yönünde yükseldikçe Satürn ile yaklaşacak. En iyi gözlem için ufku açık, şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak bir noktadan gün batımının ardından gökyüzüne bakmak yeterli olacak. Satürn ise parlaklığı sayesinde uygun koşullarda çıplak gözle de seçilebilecek
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satürn, ay, dolunay
satürn, ay, dolunay

'Hasat Dolunayı' gökyüzünü aydınlatacak: Ay ve Satürn yakın konumda olacak

02:49 26.09.2026 (güncellendi: 02:55 26.09.2026)
© AA / Fırat YurdakulDolunay
Dolunay - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© AA / Fırat Yurdakul
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Eylül ayının son dolunayı olan Hasat Dolunayı, bugün gün batımıyla beraber gerçekleşecek. Dolunay, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gece boyunca gözlemlenebilecek.
Eylül ayı biterken, 'Hasat Dolunayı' gökyüzünü aydınlatacak. Dolunay, 26 Eylül (bugün) gün batımının ardından yükselerek Türkiye'den gece boyunca gözlemlenebilecek.
'Hsat Dolunayı' ismi, eskiden hasat dönemine denk gelen dolunayın gün batımından sonra sağladığı uzun süreli aydınlığa dayanıyor. Ay'ın bu nedenle diğer dolunaylardan farklı bir renge sahip olması beklenmiyor.

Ne zaman gözlemlenecek?

Hasat Dolunayı'nın Türkiye saati ile 18.40'tan itibaren gökyüzünde yükselmesi, sabah saatlerine kadar gözlemlenebilmesi bekleniyor.

Ay'ın yanına Satürn geliyor

26 Eylül'ü 27 Eylül'e bağlayan gecede Hasat Dolunayı, Balık Takımyıldızı yönünde yükseldikçe Satürn ile yaklaşacak.
En iyi gözlem için ufku açık, şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak bir noktadan gün batımının ardından gökyüzüne bakmak yeterli olacak. Satürn ise parlaklığı sayesinde uygun koşullarda çıplak gözle de seçilebilecek
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