https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/dmitriyev-abdli-yetkililerle-yeni-tur-gorusmeler-icin-new-yorkta-1109055494.html

Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yeni tur görüşmeler için New York’ta

Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yeni tur görüşmeler için New York’ta

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD’li yetkililerle gerçekleştireceği yeni tur... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T00:05+0300

2026-09-26T00:05+0300

2026-09-26T00:05+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya

abd

donald trump

steve witkoff

jared kushner

new york

reuters

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0f/1094536055_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_b68e9ed26dd17521e400ae53c605ccc0.png

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yapılacak yeni tur görüşmeler için New York'taki müzakere alanına korumalar eşliğinde ve artırılmış güvenlik önlemleri altında gitti.Daha önce Reuters haber ajansı, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak Kirill Dmitriyev'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geleceğini, görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği, enerji meseleleri ve Ukrayna krizinin çözümü gibi başlıkların ele alınacağını aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/dmitriyev-abdde-witkoff-ve-kushner-ile-gorusecek-1108985267.html

rusya

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya, abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, new york, reuters, sputnik