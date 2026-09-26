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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/dmitriyev-abdli-yetkililerle-yeni-tur-gorusmeler-icin-new-yorkta-1109055494.html
Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yeni tur görüşmeler için New York’ta
Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yeni tur görüşmeler için New York’ta
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD’li yetkililerle gerçekleştireceği yeni tur... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T00:05+0300
2026-09-26T00:05+0300
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kirill dmitriyev
rusya
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steve witkoff
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yapılacak yeni tur görüşmeler için New York'taki müzakere alanına korumalar eşliğinde ve artırılmış güvenlik önlemleri altında gitti.Daha önce Reuters haber ajansı, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak Kirill Dmitriyev'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geleceğini, görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği, enerji meseleleri ve Ukrayna krizinin çözümü gibi başlıkların ele alınacağını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/dmitriyev-abdde-witkoff-ve-kushner-ile-gorusecek-1108985267.html
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kirill dmitriyev, rusya, abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, new york, reuters, sputnik
kirill dmitriyev, rusya, abd, donald trump, steve witkoff, jared kushner, new york, reuters, sputnik

Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yeni tur görüşmeler için New York’ta

00:05 26.09.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD’li yetkililerle gerçekleştireceği yeni tur görüşmelere katılmak üzere New York’a gittiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’li yetkililerle yapılacak yeni tur görüşmeler için New York'taki müzakere alanına korumalar eşliğinde ve artırılmış güvenlik önlemleri altında gitti.
Daha önce Reuters haber ajansı, konuya vakıf kaynaklara dayandırarak Kirill Dmitriyev'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geleceğini, görüşmede Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği, enerji meseleleri ve Ukrayna krizinin çözümü gibi başlıkların ele alınacağını aktarmıştı.
U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
DÜNYA
‘Dmitriyev, ABD’de Witkoff ve Kushner ile görüşecek’
24 Eylül, 00:10
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