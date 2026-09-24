https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/dmitriyev-abdde-witkoff-ve-kushner-ile-gorusecek-1108985267.html

‘Dmitriyev, ABD’de Witkoff ve Kushner ile görüşecek’

‘Dmitriyev, ABD’de Witkoff ve Kushner ile görüşecek’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in, ABD'de Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T00:10+0300

2026-09-24T00:10+0300

2026-09-24T00:10+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya

abd

steve witkoff

jared kushner

new york

bm genel kurulu

ukrayna krizi

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Reuters haber ajansının konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım ve ekonomik işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, çarşamba günü ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.Dmitriyev'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gideceği New York'ta; Trump yönetiminin temsilcilerinden Steve Witkoff, Jared Kushner ve diğer bazı yetkililerle bir araya geleceği iddia edildi.Söz konusu temasların, ABD'li temsilcilerin eylül ayında Putin ile yaptığı görüşmenin devamı niteliğini taşıyacağı, temel amacın ise Rusya-ABD diyaloğunu sürdürmek ve barış çabalarına ivme kazandırmak olduğu vurgulandı.Ajansa konuşan bir kaynak; New York'taki görüşmelerde Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği, enerji meseleleri ve Ukrayna krizinin çözümü gibi kritik başlıkların ele alınacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rusya-ukraynada-kalici-baris-icin-muzakerelere-hazir-1108982468.html

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Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya, abd, steve witkoff, jared kushner, new york, bm genel kurulu, ukrayna krizi