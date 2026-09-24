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‘Dmitriyev, ABD’de Witkoff ve Kushner ile görüşecek’
‘Dmitriyev, ABD’de Witkoff ve Kushner ile görüşecek’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in, ABD'de Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T00:10+0300
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abd
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bm genel kurulu
ukrayna krizi
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Reuters haber ajansının konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım ve ekonomik işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, çarşamba günü ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.Dmitriyev'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gideceği New York'ta; Trump yönetiminin temsilcilerinden Steve Witkoff, Jared Kushner ve diğer bazı yetkililerle bir araya geleceği iddia edildi.Söz konusu temasların, ABD'li temsilcilerin eylül ayında Putin ile yaptığı görüşmenin devamı niteliğini taşıyacağı, temel amacın ise Rusya-ABD diyaloğunu sürdürmek ve barış çabalarına ivme kazandırmak olduğu vurgulandı.Ajansa konuşan bir kaynak; New York'taki görüşmelerde Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği, enerji meseleleri ve Ukrayna krizinin çözümü gibi kritik başlıkların ele alınacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/lavrov-rusya-ukraynada-kalici-baris-icin-muzakerelere-hazir-1108982468.html
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kirill dmitriyev, rusya, abd, steve witkoff, jared kushner, new york, bm genel kurulu, ukrayna krizi
kirill dmitriyev, rusya, abd, steve witkoff, jared kushner, new york, bm genel kurulu, ukrayna krizi

‘Dmitriyev, ABD’de Witkoff ve Kushner ile görüşecek’

00:10 24.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinU.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia.
U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in, ABD'de Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geleceği öne sürüldü.
Reuters haber ajansının konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım ve ekonomik işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, çarşamba günü ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dmitriyev'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gideceği New York'ta; Trump yönetiminin temsilcilerinden Steve Witkoff, Jared Kushner ve diğer bazı yetkililerle bir araya geleceği iddia edildi.
Söz konusu temasların, ABD'li temsilcilerin eylül ayında Putin ile yaptığı görüşmenin devamı niteliğini taşıyacağı, temel amacın ise Rusya-ABD diyaloğunu sürdürmek ve barış çabalarına ivme kazandırmak olduğu vurgulandı.
Ajansa konuşan bir kaynak; New York'taki görüşmelerde Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği, enerji meseleleri ve Ukrayna krizinin çözümü gibi kritik başlıkların ele alınacağını aktardı.
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