https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/carsaf-giyip-hirsizlik-yapti-otobuste-yakalandi-152-suc-kaydi-ve-260-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-1109057385.html

Çarşaf giyip hırsızlık yaptı, otobüste yakalandı: 152 suç kaydı ve 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı

Çarşaf giyip hırsızlık yaptı, otobüste yakalandı: 152 suç kaydı ve 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kilitli olmayan bir eve çarşaf ve şapkayla girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T10:00+0300

2026-09-26T10:00+0300

2026-09-26T10:00+0300

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hırsız

hırsızlık

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cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Konya’ya gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yapılan incelemede şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.Tanınmamak için çarşaf giyip şapka taktıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül’de Gölbaşı’nda meydana gelen evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.Ekiplerin yaptığı incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takarak olay yerine geldiği belirlendi.Şüphelinin, kapısı kilitlenmemiş bir eve girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.Parkta üzerini değiştirip taksiye bindiİncelemelerde şüphelinin olayın ardından bir parkta üzerini değiştirdiği, daha sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı saptandı.Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin otobüsle Konya’ya gitmek üzere olduğunu belirledi.Otobüste yakalandı, tutuklandıEkipler tarafından otobüste yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.Şüphelinin yapılan sorgulamasında hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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