https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/biran-damla-yilmazdan-6-ay-hapis-ve-285-bin-euroluk-estetik-borcu-iddialarina-yanit-1109058293.html

Biran Damla Yılmaz’dan 6 ay hapis ve 285 bin euroluk estetik borcu iddialarına yanıt

Biran Damla Yılmaz’dan 6 ay hapis ve 285 bin euroluk estetik borcu iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Almanya’da yaptırdığı estetik işlemler nedeniyle 285 bin euro borcu bulunduğu ve bu nedenle 6 ay hapis cezası aldığı yönündeki... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T10:30+0300

2026-09-26T10:30+0300

2026-09-26T10:30+0300

yaşam

estetik

biran damla yılmaz

almanya

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Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Almanya’da 6 ay hapis cezası aldığı ve 285 bin euroluk estetik borcu bulunduğu yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yılmaz, iddiaları yalanlayarak Almanya’daki hukuk temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan aracılığıyla hazırlanan belgeleri yayımladı.Paylaşılan açıklamada, Almanya’da yapılan incelemeler sonucunda Yılmaz hakkında hapis cezasına mahkûm edildiğine ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararının bulunmadığı ifade edildi.285 bin euroluk estetik borcu iddiası gündeme gelmiştiHaziran ayında Yılmaz’ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, oyuncunun Almanya’da bulunduğu dönemde bir dizi estetik işlem yaptırdığını ve bu işlemlerin toplam tutarının 285 bin euro olduğunu iddia etmişti.Söz konusu ücretin ödenmemesi nedeniyle konunun yargıya taşındığı ve süreç sonunda Yılmaz hakkında 6 ay hapis cezası verildiği öne sürülmüştü.Yılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, Almanya’daki hukuk temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan tarafından hazırlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, böyle bir yargılama bakımından görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek konu hakkında bilgi talep ettim. Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Özellikle, bu konuda yetkili olabilecek mahkemede ne böyle bir karar ne de buna ilişkin bir mahkeme dosya numarası tespit edilebilmiştir. Mahkeme kalemiyle yaptığım telefon görüşmesinde de kendilerinde buna karşılık gelen herhangi bir mahkeme dosya numarasının bulunamadığı tarafıma bildirilmiştir."Hukuk ekibinden belge açıklamasıBiran Damla Yılmaz’ın hukuk ekibi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da iddialara dayanak gösterilen belgelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, haberlere dayanak gösterilen belgelerde tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.Hukuk ekibi ayrıca kamuoyuna, doğrulanmamış iddialara ve asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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estetik, biran damla yılmaz , almanya