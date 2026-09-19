https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/eski-almanya-basbakani-merkel-bill-gates-asi-finansmanini-hukumetlere-baski-yapmak-icin-kullandi--1108878314.html

Eski Almanya Başbakanı Merkel: Bill Gates aşı finansmanını hükümetlere baskı yapmak için kullandı

Eski Almanya Başbakanı Merkel: Bill Gates aşı finansmanını hükümetlere baskı yapmak için kullandı

Sputnik Türkiye

Eski Almanya Başbakanı Merkel, Bill Gates’in vakfının mali gücünü hükümetlere aşılamaya daha fazla kaynak ayırmaları yönünde baskı yapmak için kullandığını... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T16:20+0300

2026-09-19T16:20+0300

2026-09-19T16:20+0300

poli̇ti̇ka

bill gates

almanya

dünya sağlık örgütü (dsö)

unicef

jeffrey epstein

gavi

covid-19

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Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Bill Gates’in vakfının sahip olduğu muazzam mali kaynakları siyasi bir nüfuz aracına dönüştürdüğünü ve servetini hükümetlere aşılamaya daha fazla harcama yapmaları için baskı yapmak amacıyla kullandığını söyledi.Merkel, Handelsblatt tarafından yayımlanan Meckel & Matthes programında, kontrolsüz kurumsal gücün hükümetlerin 'şirketlerin emrettiği şeyi' yapmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Merkel açıklamasında, tehlikeyi ilk olarak yapay zekanın yükselişinde değil, Gates’in, sahip olduğu paranın 'büyük sanayileşmiş ülkelerin kalkınma bütçelerinden daha fazla' olduğu vakfını kurduğunda gördüğünü söyledi.Merkel’in 'seçilmemiş bir milyarder' olarak tanımladığı Gates'in fiilen kendisini seçilmiş liderlerle aynı siyasi konuma yerleştirdiğini dile getirerek şu cümleleri kaydetti:Merkel konuşmasında ayrıca hükümetlerin uluslararası aşı ittifakı için yeterli finansman sağlamadıklarında, 'hemen kötü bir konuma düştüğünün' altını çizdi.'Gates hükümetleri aşılamaya para ayırmaya zorluyordu'Merkel, hükümetlerin sınırlı kalkınma bütçeleri konusunda zor seçimlerle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Hükümetler yine de eğitimi finanse etmek zorundaydı. Aynı zamanda Gates onları aşılamaya ve sıtma gibi hastalıklara para ayırmaya zorluyordu. İşte insanın kendisini böyle bir kısıtlamanın içinde bulduğu durum bu” dedi.Covid-19 pandemisi sırasında Gates Vakfı, önde gelen küresel sağlık kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmış ve dünya çapındaki sağlık ve aşı girişimleri için kapsamlı finansman toplamıştı.Merkel’in dile getirdiği ettiği aşı ittifakı Gavi, hükümetlerin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF, Dünya Bankası ve özel bağışçıların yer aldığı bir kamu-özel ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor. Gavi’nin kurucu ortakları arasında yer alan Gates Vakfı, ittifaka kuruluş aşamasında 750 milyon dolarlık finansman sağlarken, sonraki yıllarda da milyarlarca dolarlık katkıda bulundu. Almanya ise Merkel’in başbakanlığı döneminde Gavi’nin başlıca bağışçıları arasına girerek 2016-2020 dönemi için 600 milyon euro, 2021-2025 dönemi için ise 600 milyon euro daha finansman taahhüt etmişti.Başlangıçta Bill & Melinda Gates Foundation olarak bilinen vakfın adı, Melinda French Gates’in 2024 yılında eş başkanlıktan ayrılmasının ardından Gates Foundation olarak değiştirildi. Söz konusu bu değişim, çiftin boşanmasından üç yıl sonra gerçekleşti. Çiftin evliliğinin Bill Gates’in hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle kısmen gerildiği öne sürülmüştü.Merkel’in açıklamalarından birkaç gün sonra Gates, zengin ülkelerde aşı olmaya yönelik isteksizliğin giderek artmasını gerekçe göstererek vakfının dünya çapında kızamığı ortadan kaldırma hedefinden vazgeçtiğini söylemişti. Yabancı basına konuşan Gates, "Bir noktada vakıf kızamığı ortadan kaldırmak istiyordu, ancak zengin ülkelerdeki aşı tereddüdü bunun artık hedefler listemizde olmaması anlamına geldi. Bir bakıma trajik" olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/rapor-bill-gates-vakfi-2011-2014-yillarinda-jeffrey-epstein-ile-yaklasik-30-kez-gorustu-1107456291.html

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bill gates, almanya, dünya sağlık örgütü (dsö), unicef, jeffrey epstein, gavi , covid-19