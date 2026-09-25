https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/akomdan-istanbul-icin-saganak-ve-soguk-hava-uyarisi-1109038676.html

AKOM’dan İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yağışlı hava hafta sonu yeniden etkili olacak. AKOM, yağışların cumartesi günü başlayacağını, gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T13:37+0300

2026-09-25T13:37+0300

2026-09-25T13:37+0300

türki̇ye

akom

hava

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu tahminini paylaştı. Kentte yağışların cumartesi günü yeniden başlaması, gelecek hafta boyunca ise aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.AKOM’un tahminine göre yağışlar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek. Hava sıcaklıklarında da pazar gününden itibaren düşüş öngörülüyor.Yağışlar cumartesi günü geri dönüyorAKOM, İstanbul’da hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20°C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."Sıcaklıklar 20 derecenin altına gerileyecekTahminlere göre İstanbul’da sıcaklıklar cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyredecek.Pazar gününden itibaren sıcaklıkların düşerek yeniden 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Yağışlı havanın ise gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

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akom, hava, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış