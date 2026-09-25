Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/akomdan-istanbul-icin-saganak-ve-soguk-hava-uyarisi-1109038676.html
AKOM’dan İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı
AKOM’dan İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yağışlı hava hafta sonu yeniden etkili olacak. AKOM, yağışların cumartesi günü başlayacağını, gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T13:37+0300
2026-09-25T13:37+0300
türki̇ye
akom
hava
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108428890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d65e795f1fbe88ae50274cb33688e485.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu tahminini paylaştı. Kentte yağışların cumartesi günü yeniden başlaması, gelecek hafta boyunca ise aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.AKOM’un tahminine göre yağışlar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek. Hava sıcaklıklarında da pazar gününden itibaren düşüş öngörülüyor.Yağışlar cumartesi günü geri dönüyorAKOM, İstanbul’da hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20°C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."Sıcaklıklar 20 derecenin altına gerileyecekTahminlere göre İstanbul’da sıcaklıklar cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyredecek.Pazar gününden itibaren sıcaklıkların düşerek yeniden 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Yağışlı havanın ise gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-3uncu-dalga-operasyon-kapali-fonda-islem-yapan-6-supheliye-gozalti-1109037044.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108428890_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7d45f7b3aeac1748943d4b5e4477679.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom, hava, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış
akom, hava, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış

AKOM’dan İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısı

13:37 25.09.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
İstanbul’da yağışlı hava hafta sonu yeniden etkili olacak. AKOM, yağışların cumartesi günü başlayacağını, gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak görüleceğini bildirdi. Cumartesiye kadar 22-24 derece aralığında seyredecek sıcaklıkların pazar gününden itibaren 20 derecenin altına düşmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni hava durumu tahminini paylaştı. Kentte yağışların cumartesi günü yeniden başlaması, gelecek hafta boyunca ise aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
AKOM’un tahminine göre yağışlar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek. Hava sıcaklıklarında da pazar gününden itibaren düşüş öngörülüyor.

Yağışlar cumartesi günü geri dönüyor

AKOM, İstanbul’da hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Yağışların hafta sonu (cumartesi) tekrardan başlayacağı, önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Cumartesi gününe kadar 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibari ile azalarak tekrardan 20°C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor."

Sıcaklıklar 20 derecenin altına gerileyecek

Tahminlere göre İstanbul’da sıcaklıklar cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyredecek.
Pazar gününden itibaren sıcaklıkların düşerek yeniden 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Yağışlı havanın ise gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
TÜRKİYE
Fon soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon: Kapalı fonda işlem yapan 6 şüpheliye gözaltı
12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала