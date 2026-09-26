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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/bakan-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-46-tuzel-kisi-18-fon-ve-42-gercek-kisinin-malvarligi-1109063645.html
Bakan Gürlek'ten 'fon soruşturması' açıklaması: '46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu'
Bakan Gürlek'ten 'fon soruşturması' açıklaması: '46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu'
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Adalet Bakanı Gürlek fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.Gürlek açıklamasında, "Fon soruşturmasında önceliğimiz; vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamaktır" cümlelerini kaydetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'sermaye piyasası kanununa muhalefet' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizen Gürlek, şu cümleleri kaydetti:Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılacağını ve kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarını ifade eden Gürlek, "Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkânlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz" cümlesiyle açıklamasını tamamladı.
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Bakan Gürlek'ten 'fon soruşturması' açıklaması: '46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu'

18:07 26.09.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Gürlek fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Gürlek açıklamasında, "Fon soruşturmasında önceliğimiz; vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamaktır" cümlelerini kaydetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'sermaye piyasası kanununa muhalefet' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizen Gürlek, şu cümleleri kaydetti:

Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.

Amacımız açıktır: Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkân vermemek; suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.

Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılacağını ve kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarını ifade eden Gürlek, "Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkânlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz" cümlesiyle açıklamasını tamamladı.
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