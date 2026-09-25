https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/israil-basini-netanyahu-israilin-abddeki-itibarini-tarihin-en-dip-seviyesine-surukledi-1109054676.html

İsrail basını: Netanyahu, İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi

İsrail basını: Netanyahu, İsrail'in ABD'deki itibarını tarihin en dip seviyesine sürükledi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'deki konumunun ve İsrail'in Washington'daki... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T23:21+0300

2026-09-25T23:21+0300

2026-09-25T23:21+0300

dünya

i̇srail

abd

i̇ran

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7e23e35fee9c179717cf8aeaeac956.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'deki konumu ve itibarını yeni bir dip noktasına doğru sürüklediği bildirildi.Haaretz gazetesinde yayımlanan editöryal yazıda, İsrail'in ABD başta olmak üzere en önemli müttefikleriyle yürüttüğü stratejik ilişkilerde ciddi bir kriz yaşandığı savunuldu.Yazıda, Beyaz Saray'da İsrail'e sempati duyan bir başkan bulunmasına rağmen, Netanyahu liderliğindeki hükümetin politikalarının ABD ile ilişkileri yeni bir dip noktaya taşıdığı ifade edildi.ABD'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında İsrail'e yönelik desteğin gerilediği belirtilirken, bunun nedenleri arasında Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetinde Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin yer alması gösterildi.İsrail açısından oldukça 'kasvetli' bir tablonun ortaya çıktığı belirtilen yazıda, mevcut durumun ve bunun ülkenin ulusal güvenliği üzerindeki uzun vadeli sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan Netanyahu'ya ait olduğu öne sürüldü.Yazıda, "Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez." ifadesine yer verildi.İsrail'e yönelik eleştiriler arttıİsrail'in en sadık destekçilerinin dahi daha önce görülmemiş eleştiriler yöneltmesine neden olan gelişmeler arasında İran'daki savaşın ardından petrol fiyatlarında yaşanan keskin artış, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki şiddeti, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Doğu Kudüs'teki Hristiyanları hedef alan saldırılar sıralandı.'Trump bile Netanyahu'ya sırtını döndü'ABD'de son dönemde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarının, özellikle gençler arasında İsrail'e yönelik olumlu görüşlerde dramatik bir düşüş yaşandığına işaret ettiği belirtildi.Haaretz'in yazısında, "Netanyahu hükümeti, bu tehlikeli eğilimi ele almakta başarısız olmakla kalmamış, aynı zamanda şiddet içeren, pervasız ve kibirli tavırlarıyla durumu daha da kötüleştirmiştir." değerlendirmesi yapıldı.Kendisini hala İsrail'in en büyük dostu olarak gören ABD Başkanı Donald Trump'ın dahi 'Netanyahu'ya sırtını döndüğü' ileri sürülen yazıda, Trump'ın ABD kamuoyunda İsrail'e verilen desteğin istikrarlı ve dikkat çekici biçimde gerilemesinin farkında olduğu belirtildi.Yazıda ayrıca İsrail basınının, kamuoyuna Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının yanı sıra ABD halkının İsrail'e yönelik değişen bakış açısını da aktarması gerektiği ifade edildi.Haaretz'in değerlendirmesine göre, İsraillilerin ülkenin Amerikan kamuoyundaki imajının ne ölçüde kötüleştiğini ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından ne anlama geldiğini anlaması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/netanyahu-bos-salona-konustu-bmde-heyetler-netanyahuyu-yuhalayip-salonu-terk-etti-1109019156.html

i̇srail

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, abd, i̇ran, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi