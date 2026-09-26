https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/ali-tarakcinin-sosyal-medya-hesabina-erisim-engeli-karari-1109058973.html
Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı
Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı gözaltına alındı. Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim... 26.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-26T11:06+0300
2026-09-26T11:06+0300
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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.Paylaşımın ardından erişim engeli kararıKarara konu olan paylaşımda Ali Tarakcı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" ifadelerini kullandı.Söz konusu paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.Karar Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiBaşsavcılığın talebini değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı aldı.Tarakcı aynı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/istanbulda-kiralik-sosyal-konutta-basvurular-tamamlandi-1071-konut-icin-kura-ekimde-1109058641.html
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı
ankara, cumhuriyet başsavcılığı
Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı
Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı gözaltına alındı. Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.
Paylaşımın ardından erişim engeli kararı
Karara konu olan paylaşımda Ali Tarakcı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.
Karar Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi
Başsavcılığın talebini değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı aldı.
Tarakcı aynı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.