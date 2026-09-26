https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/ali-tarakcinin-sosyal-medya-hesabina-erisim-engeli-karari-1109058973.html

Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı

Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı gözaltına alındı. Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T11:06+0300

2026-09-26T11:06+0300

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türki̇ye

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.Paylaşımın ardından erişim engeli kararıKarara konu olan paylaşımda Ali Tarakcı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" ifadelerini kullandı.Söz konusu paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarakcı’nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.Karar Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiBaşsavcılığın talebini değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı aldı.Tarakcı aynı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/istanbulda-kiralik-sosyal-konutta-basvurular-tamamlandi-1071-konut-icin-kura-ekimde-1109058641.html

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