https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zidaneden-karsilasma-oncesi-cok-zor-bir-mac-olacak-aciklamasi-geldi-a-milli-takim---fransa-1109025000.html

Zidane'den karşılaşma öncesi 'Çok zor bir maç olacak' açıklaması geldi: A Milli Takım - Fransa mücadelesi ne zaman?

Zidane'den karşılaşma öncesi 'Çok zor bir maç olacak' açıklaması geldi: A Milli Takım - Fransa mücadelesi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, A Milli Takım ile oynayacakları UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesinde Türkiye’nin Dünya Kupası’na erken vedasını... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T08:20+0300

2026-09-25T08:20+0300

2026-09-25T08:20+0300

spor

mbappe

kylian mbappe

arda güler

fransa

belçika

dünya kupası

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103927/59/1039275921_0:86:1200:761_1920x0_80_0_0_c4901002aae69e8c8fa2f9fb0de6df13.jpg

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk maçında bugün Fransa’yı konuk edecek. Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.Mücadele öncesinde Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile deneyimli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zidane: Türkiye hak ettiği yerde değilTürkiye’nin güçlü bir takım olduğunu belirten Zidane, ay-yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası’na ilk turda veda etmesini beklemediğini söyledi.“Türkiye A Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum” diyen Fransız teknik adam, Türkiye’nin hak ettiği konumda bulunmadığını savundu.Zidane, “Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık” ifadelerini kullandı.'Zidane oyunu diye bir şey yok'Fransa’nın başındaki ilk maçına çıkacak olan Zidane, takımına nasıl bir futbol oynatacağı yönündeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.“Zidane oyunu diye bir şey yok” diyen 54 yaşındaki teknik direktör, karşılaşmada herkesin Fransa takımını göreceğini ve hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.Zidane, 1994 yılında ilk kez Fransa Milli Takımı’nın formasını giydiğinin hatırlatılması üzerine aradan geçen 32 yılın çok uzun olduğunu belirterek aynı heyecanı taşımaya devam ettiğini ifade etti. Fransa ile kupa kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi.Bütün gözler Zidane’ın üzerindeFransız teknik adam, göreve başlamasıyla birlikte bütün dikkatlerin üzerine çevrilmesini doğal karşıladığını belirtti.“Işıkların benim üzerimde olması çok normal. Tabii ki hoşuma gidiyor ancak yarın sahada takım oynayacak” diyen Zidane, bütün ekibin Türkiye karşısında galibiyete odaklandığını söyledi.Zidane, milli takım kapısının bütün futbolculara açık olduğunu ve formayı hak eden oyuncuların şans bulacağını da vurguladı.Mbappe oynayacak mı?Fransa’nın kaptanı Kylian Mbappe, hafta içinde grip benzeri belirtiler nedeniyle antrenmana katılamadı. Fransız Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun takım kampında dinlendirildiğini açıklamıştı.Zidane, Mbappe’nin kaptanlığını sürdüreceğini belirterek yıldız futbolcunun Türkiye karşısında forma giymesini umduğunu söyledi. Ancak Mbappe’nin oynayıp oynamayacağına ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.Fransız teknik adam, A Milli Takım’ın yıldızlarından Arda Güler için de “Çok çok iyi bir oyuncu” değerlendirmesinde bulundu.Zidane Fransa’nın başında ilk sınavına çıkacakZidane, 2026 Dünya Kupası’nın ardından görevden ayrılan Didier Deschamps’ın yerine Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirildi.Fransa’nın başında beş yıllık aranın ardından teknik direktörlüğe dönen Zidane, ilk resmî sınavını Türkiye deplasmanında verecek. Mbappe, Zidane yönetiminde forma giyecek olmasını “film gibi” sözleriyle değerlendirmişti.Türkiye, Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa’nın yanı sıra İtalya ve Belçika ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Fransa maçının ardından 28 Eylül’de İtalya’yı ağırlayacak.A Milli Takım’ın Uluslar Ligi maç programıUEFA’nın yayımladığı fikstürde saatler Orta Avrupa Saati ile verilirken yukarıdaki program Türkiye saatiyle düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/montella-burada-devam-etmek-istedim-cunku-isin-bittigine-inanmiyorum-1109020739.html

fransa

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mbappe, kylian mbappe, arda güler, fransa, belçika, dünya kupası, haberler