https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/le-penden-rusyayi-kiskirtmama-uyarisi-1109017676.html
Le Pen’den Rusya’yı kışkırtmama uyarısı
Le Pen’den Rusya’yı kışkırtmama uyarısı
Sputnik Türkiye
Fransa’daki sağcı Ulusal Birlik partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Rusya’nın nükleer bir güç olduğuna dikkat çekerek, Paris’in nükleer silaha sahip... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T20:43+0300
2026-09-24T20:43+0300
2026-09-24T20:43+0300
dünya
marine le pen
fransa
ulusal birlik
paris
rusya
napolyon bonapart
nükleer güç
politico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_0:39:744:458_1920x0_80_0_0_babf4671ccf5b832c79cf81b99c1bfb7.png
Marine Le Pen, Politico’ya verdiği demeçte, Rusya ile savaş ihtimalinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.Le Pen, “Bazen, halihazırda Rusya ile savaş halinde olduğumuzu söyleyenlerin gerçekten savaşmak istedikleri izlenimi doğuyor. Bu tür meseleleri, zaman zaman duyduğumuz o hafiflikle konuşmamalıyız” ifadelerini kullandı.Napolyon döneminin Fransız diplomatı Charles-Maurice de Talleyrand’ın 'Rus ayısını ininden çıkarmanın bin yolunu biliyorum, ancak onu yeniden içeri sokmanın tek bir yolunu bile bilmiyorum’ şeklindeki sözünü hatırlatan Le Pen, Rusya’nın nükleer bir güç olduğunu vurgulayarak, “Rus ayısını yeniden inine nasıl sokacağımızı düşünmek zorunda kalacağımız bir durumdan kaçınmak istiyorum. Fransa bunun yolunu bulamayabilir” değerlendirmesinde bulundu.Paris’in nükleer silaha sahip herhangi bir ülkeyle savaşmasını istemediğini kaydeden Le Pen, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rutte-ukraynadaki-catismanin-uzamasi-batili-ulkeleri-etkiliyor-1109017402.html
fransa
paris
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095021380_42:0:702:495_1920x0_80_0_0_e1ffa0bf289b54dfd4e4d8d05c11dbbc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marine le pen, fransa, ulusal birlik, paris, rusya, napolyon bonapart, nükleer güç, politico
marine le pen, fransa, ulusal birlik, paris, rusya, napolyon bonapart, nükleer güç, politico
Le Pen’den Rusya’yı kışkırtmama uyarısı
Fransa’daki sağcı Ulusal Birlik partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Rusya’nın nükleer bir güç olduğuna dikkat çekerek, Paris’in nükleer silaha sahip herhangi bir ülkeyle savaşa girmekten kaçınması gerektiğini belirtti.
Marine Le Pen, Politico’ya verdiği demeçte, Rusya ile savaş ihtimalinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.
Le Pen, “Bazen, halihazırda Rusya ile savaş halinde olduğumuzu söyleyenlerin gerçekten savaşmak istedikleri izlenimi doğuyor. Bu tür meseleleri, zaman zaman duyduğumuz o hafiflikle konuşmamalıyız” ifadelerini kullandı.
Napolyon döneminin Fransız diplomatı Charles-Maurice de Talleyrand’ın 'Rus ayısını ininden çıkarmanın bin yolunu biliyorum, ancak onu yeniden içeri sokmanın tek bir yolunu bile bilmiyorum’ şeklindeki sözünü hatırlatan Le Pen, Rusya’nın nükleer bir güç olduğunu vurgulayarak, “Rus ayısını yeniden inine nasıl sokacağımızı düşünmek zorunda kalacağımız bir durumdan kaçınmak istiyorum. Fransa bunun yolunu bulamayabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Paris’in nükleer silaha sahip herhangi bir ülkeyle savaşmasını istemediğini kaydeden Le Pen, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.