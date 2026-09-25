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Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Seçim döneminde 28 milyon müdahale girişimi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Seçim döneminde 28 milyon müdahale girişimi

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova, 9. Dönem Devlet Duması seçimleri sürecinde dijital altyapılarına yönelik yaklaşık 28 milyon potansiyel tehlike... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:15+0300

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 9. Dönem Devlet Duması milletvekili seçimlerinin ardından kesin sonuçları açıkladı ve seçim sürecinde karşılaşılan siber tehditlere ilişkin verileri paylaştı.MSK toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, seçim kampanyasının başlangıcından 22 Eylül'e kadar komisyonun resmi internet sitesi ve dijital kaynaklarına yönelik internet üzerinden yaklaşık 28 milyon potansiyel tehlike arz eden müdahale tespit edildiğini bildirdi. Pamfilova, bu siber girişimlerin 14,7 milyondan fazlasının doğrudan oy verme ve sayım günleri olan 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini aktardı.Seçim altyapısının hedef alındığını belirten Pamfilova, süreç boyunca toplam süresi 468 dakikayı bulan 13 dalga halinde hedeflenmiş DDoS saldırısının da engellendiğini kaydetti.Seçim katılımında rekor ve sandalye dağılımıSon üç parlamento seçiminin en yüksek katılım oranına ulaşıldığını belirten Pamfilova, seçmenlerin yüzde 59.8’ini oluşturan 67 milyon 448 bin 94 kişinin sandık başına gittiğini ifade etti.MSK tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre 450 sandalyeli Devlet Duması'nda parti dağılımları şu şekilde gerçekleşti:Ayrıca bağımsız olarak seçime katılan 4 aday da milletvekili olmaya hak kazandı. Toplamda 20.7 binden fazla milletvekili ve idari makam için sandık başına gidilen organizasyon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirilmişti.

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rusya, rusya merkez seçim komisyonu, ella pamfilova, duma seçimleri, birleşik rusya partisi, siber saldırı