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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharova-buca-raporu-bmnin-bilgimiz-yoktu-demesine-izin-vermeyecek-1109054389.html
Zaharova: Buça raporu, BM’nin ‘bilgimiz yoktu’ demesine izin vermeyecek
Zaharova: Buça raporu, BM’nin ‘bilgimiz yoktu’ demesine izin vermeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Buça’daki olaylara ilişkin hazırlanan kapsamlı raporun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulduğunu... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T22:56+0300
2026-09-25T22:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
buça
kiev
bm genel sekreterliği
antonio guterres
rusya savunma bakanlığı
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerine yönelik hazırlanan ve Birleşmiş Milletler'e (BM) teslim edilen Buça raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.“Kiev rejiminin suçlarına ilişkin Kamu Mahkemesi” tarafından hazırlanan raporun 17 Eylül’de yayınlandığını, İngilizceye çevrilerek BM Genel Merkezi’ne ulaştırıldığını aktaran Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da BM Sekretaryası ile Genel Sekreter Guterres’e belgeleri ayrıntılı biçimde incelemeleri yönünde talepte bulunduğunu belirtti.Raporun BM yönetimi üzerindeki etkisine dikkat çeken Zaharova, “Bu belgeler, onların artık konu hakkında bilgileri olmadığını, bilmediklerini veya haberdar edilmediklerini söylemelerine imkan vermeyecek” ifadelerini kullandı.‘BM'den mağdur listesi istedik, yanıt alamadık’Rus tarafının daha önce de BM Genel Sekreteri’ne defalarca başvurarak Buça’daki olayların mağdurları olarak gösterilen kişilerin listesini talep ettiğini hatırlatan Zaharova, buna rağmen kapsamlı bir yanıt alamadıklarını vurguladı. Rus diplomat ayrıca, rapordaki materyallerin BM nezdinde görev yapan akredite gazetecilerle de paylaşılacağını kaydetti.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, Nisan 2022’de yaptığı açıklamada, Kiev rejimi tarafından servis edilen ve Rus askerlerinin Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik suç işlediğini öne süren fotoğraf ile görüntülerin “Ukrayna provokasyonu” olduğunu belirtmişti. Bakanlık, kentin Rus güçlerinin kontrolünde bulunduğu süre boyunca hiçbir yerel sakinin şiddet eylemleri nedeniyle zarar görmediğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/lavrov-guterrese-buca-provokasyonuyla-ilgili-dosya-verdi-1109031003.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, buça, kiev, bm genel sekreterliği, antonio guterres, rusya savunma bakanlığı, sergey lavrov
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, buça, kiev, bm genel sekreterliği, antonio guterres, rusya savunma bakanlığı, sergey lavrov

Zaharova: Buça raporu, BM’nin ‘bilgimiz yoktu’ demesine izin vermeyecek

22:56 25.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Buça’daki olaylara ilişkin hazırlanan kapsamlı raporun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulduğunu belirterek, "BM Sekretaryası'nın artık bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığını öne süremeyeceğini" söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerine yönelik hazırlanan ve Birleşmiş Milletler'e (BM) teslim edilen Buça raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Kiev rejiminin suçlarına ilişkin Kamu Mahkemesi” tarafından hazırlanan raporun 17 Eylül’de yayınlandığını, İngilizceye çevrilerek BM Genel Merkezi’ne ulaştırıldığını aktaran Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da BM Sekretaryası ile Genel Sekreter Guterres’e belgeleri ayrıntılı biçimde incelemeleri yönünde talepte bulunduğunu belirtti.
Raporun BM yönetimi üzerindeki etkisine dikkat çeken Zaharova, “Bu belgeler, onların artık konu hakkında bilgileri olmadığını, bilmediklerini veya haberdar edilmediklerini söylemelerine imkan vermeyecek” ifadelerini kullandı.

‘BM'den mağdur listesi istedik, yanıt alamadık’

Rus tarafının daha önce de BM Genel Sekreteri’ne defalarca başvurarak Buça’daki olayların mağdurları olarak gösterilen kişilerin listesini talep ettiğini hatırlatan Zaharova, buna rağmen kapsamlı bir yanıt alamadıklarını vurguladı. Rus diplomat ayrıca, rapordaki materyallerin BM nezdinde görev yapan akredite gazetecilerle de paylaşılacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, Nisan 2022’de yaptığı açıklamada, Kiev rejimi tarafından servis edilen ve Rus askerlerinin Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik suç işlediğini öne süren fotoğraf ile görüntülerin “Ukrayna provokasyonu” olduğunu belirtmişti. Bakanlık, kentin Rus güçlerinin kontrolünde bulunduğu süre boyunca hiçbir yerel sakinin şiddet eylemleri nedeniyle zarar görmediğini ifade etmişti.
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UKRAYNA KRİZİ
Lavrov, Guterres'e Buça provokasyonuyla ilgili dosya verdi
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