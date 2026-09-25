https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharova-buca-raporu-bmnin-bilgimiz-yoktu-demesine-izin-vermeyecek-1109054389.html

Zaharova: Buça raporu, BM’nin ‘bilgimiz yoktu’ demesine izin vermeyecek

Zaharova: Buça raporu, BM’nin ‘bilgimiz yoktu’ demesine izin vermeyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Buça’daki olaylara ilişkin hazırlanan kapsamlı raporun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulduğunu... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T22:56+0300

2026-09-25T22:56+0300

2026-09-25T22:56+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

buça

kiev

bm genel sekreterliği

antonio guterres

rusya savunma bakanlığı

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin eylemlerine yönelik hazırlanan ve Birleşmiş Milletler'e (BM) teslim edilen Buça raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.“Kiev rejiminin suçlarına ilişkin Kamu Mahkemesi” tarafından hazırlanan raporun 17 Eylül’de yayınlandığını, İngilizceye çevrilerek BM Genel Merkezi’ne ulaştırıldığını aktaran Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da BM Sekretaryası ile Genel Sekreter Guterres’e belgeleri ayrıntılı biçimde incelemeleri yönünde talepte bulunduğunu belirtti.Raporun BM yönetimi üzerindeki etkisine dikkat çeken Zaharova, “Bu belgeler, onların artık konu hakkında bilgileri olmadığını, bilmediklerini veya haberdar edilmediklerini söylemelerine imkan vermeyecek” ifadelerini kullandı.‘BM'den mağdur listesi istedik, yanıt alamadık’Rus tarafının daha önce de BM Genel Sekreteri’ne defalarca başvurarak Buça’daki olayların mağdurları olarak gösterilen kişilerin listesini talep ettiğini hatırlatan Zaharova, buna rağmen kapsamlı bir yanıt alamadıklarını vurguladı. Rus diplomat ayrıca, rapordaki materyallerin BM nezdinde görev yapan akredite gazetecilerle de paylaşılacağını kaydetti.Ne olmuştu?Rusya Savunma Bakanlığı, Nisan 2022’de yaptığı açıklamada, Kiev rejimi tarafından servis edilen ve Rus askerlerinin Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik suç işlediğini öne süren fotoğraf ile görüntülerin “Ukrayna provokasyonu” olduğunu belirtmişti. Bakanlık, kentin Rus güçlerinin kontrolünde bulunduğu süre boyunca hiçbir yerel sakinin şiddet eylemleri nedeniyle zarar görmediğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/lavrov-guterrese-buca-provokasyonuyla-ilgili-dosya-verdi-1109031003.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, buça, kiev, bm genel sekreterliği, antonio guterres, rusya savunma bakanlığı, sergey lavrov