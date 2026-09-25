https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/abdden-kuba-heyetine-bm-oylamasi-oncesi-kisitlama-hamlesi-ulkeye-sokmamayi-planlamislar-1109030151.html

ABD'den Küba heyetine BM oylaması öncesi engel hamlesi: Ülkeye sokmamayı planlamışlar

ABD'den Küba heyetine BM oylaması öncesi engel hamlesi: Ülkeye sokmamayı planlamışlar

Sputnik Türkiye

ABD yönetiminin, Küba’ya yönelik ekonomik ambargonun gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oylanması öncesinde Kübalı yetkililerin seyahatlerine sıkı... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T11:01+0300

2026-09-25T11:01+0300

2026-09-25T11:02+0300

abd

abd

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

new york

washington

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d995ca532f24e36061784af4bfb03bae.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığının, gelecek ay New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler oylamasına katılması beklenen Kübalı yetkililerin seyahatlerini sınırlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.Associated Press’in ABD’li yetkililere ve incelediği bir belgeye dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, heyet üyelerine uygulanabilecek “sıkı kontroller” üzerinde çalışıyor. Planın kapsamı ve uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.Küba heyeti için “sıkı kontrol” seçeneğiOlası düzenlemenin, Kübalı yetkililerin ABD’nin Küba’ya yönelik ekonomik ambargosuna ilişkin yıllık BM oylaması için yeniden New York’a gelmesini kapsayacağı belirtildi. Kısıtlamaların vize, seyahat güzergâhı veya New York içindeki hareket alanıyla mı sınırlı tutulacağı açıklanmadı.ABD yönetimi, bu hafta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantılarına geniş bir Küba heyetinin katılmasına izin verdi. Ancak Dışişleri Bakanlığının gelecek ay yapılması planlanan ambargo oylamasına gelecek yetkililer için daha sıkı kurallar uygulamayı değerlendirdiği aktarıldı.BM’deki ambargo oylaması etkilenebilirHaberde, yeni kontrollerin hayata geçirilmesi durumunda Küba heyetinin BM oylamasına katılımının zorlaşabileceği, kısıtlamaların kapsamına bağlı olarak bazı yetkililerin seyahatinin engellenebileceği değerlendirmesine yer verildi.BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya yönelik onlarca yıldır devam eden ekonomik ambargosunun sona erdirilmesini isteyen ve bağlayıcı niteliği bulunmayan karar tasarısını her yıl oyluyor. Oylama, Washington ile Havana arasındaki siyasi gerilimin uluslararası alandaki en görünür başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.Washington-Havana hattında gerilim yükseliyorSeyahat kısıtlaması iddiası, ABD yönetiminin Küba üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırdığı bir dönemde gündeme geldi. Washington, eylül ayı başında Kübalı bazı isimleri ve ülkenin enerji altyapısıyla bağlantılı şirketleri hedef alan yeni yaptırımlar açıklamıştı.Küba yönetimi ise ABD’nin yaptırım ve ambargo politikasını “kolektif cezalandırma” olarak nitelendiriyor. Washington, uygulamaların Küba yönetimi üzerinde siyasi ve ekonomik baskı kurmayı amaçladığını savunuyor.Kısıtlama kararının ayrıntıları belirsizABD Dışişleri Bakanlığının değerlendirdiği öne sürülen tedbirlerin yürürlüğe girip girmeyeceği ve hangi Kübalı yetkilileri kapsayacağı henüz açıklanmadı. Bu nedenle söz konusu plan, şu aşamada kesinleşmiş bir seyahat yasağı niteliği taşımıyor.Gözler, gelecek ay yapılması beklenen BM Küba ambargosu oylaması öncesinde Washington’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Kararın uygulanması halinde ABD-Küba geriliminin diplomatik alanda yeni bir boyut kazanabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kanada-abdnin-isgaline-hazirlaniyor-acil-durum-masasi-kuruldu-1109025336.html

abd

new york

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, new york, washington