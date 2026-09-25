https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/wta-125-adana-open-basliyor-dunya-yildizlari-korta-cikiyor-1109052814.html
WTA 125 Adana Open başlıyor: Dünya yıldızları korta çıkıyor
WTA 125 Adana Open başlıyor: Dünya yıldızları korta çıkıyor
Sputnik Türkiye
Adana, WTA 125 Adana Open'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek turnuvada dünya sıralamasında ilk 100'de bulunan kadın... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adana'da 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.Tarihi Taşköprü'de düzenlenen toplantıda konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "34 farklı ülkeden 40 sporcumuzu 4 Ekim'e kadar Adana'da misafir edeceğiz. Elbette ki yarışacaklar, karşılaşmalarını yapacaklar. Kazanan, kaybeden çıkacak ama kazanan tabii ki spor ve centilmenlik olsun" dedi.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil de turnuvanın Türk tenisinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.Turnuvanın ana tablosunda Berfu Cengiz, Melisa Ercan ve Çağla Büyükakçay özel davetle yer alacak. Antonia Ruzic, Solana Sierra, Anna Blinkova ve Simona Waltert gibi dünya sıralamasında ilk 100'de bulunan tenisçiler de Adana Open'da korta çıkacak.Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde yarın başlayacak eleme maçlarının ardından turnuva, 4 Ekim'deki final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kariyerinin-en-agir-yenilgisi-djokovic-20-yil-sonra-grand-slamde-ilk-kez-ilk-turda-elendi-1108361736.html
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melisa ercan, adana, taşköprü, kadınlar tenis birliği (wta), dünya, türkiye, tenis, tenis turnuvası, tenis turnuvası
melisa ercan, adana, taşköprü, kadınlar tenis birliği (wta), dünya, türkiye, tenis, tenis turnuvası, tenis turnuvası
WTA 125 Adana Open başlıyor: Dünya yıldızları korta çıkıyor
Adana, WTA 125 Adana Open'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek turnuvada dünya sıralamasında ilk 100'de bulunan kadın tenisçiler de mücadele edecek.
Adana'da 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.
Tarihi Taşköprü'de düzenlenen toplantıda konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "34 farklı ülkeden 40 sporcumuzu 4 Ekim'e kadar Adana'da misafir edeceğiz. Elbette ki yarışacaklar, karşılaşmalarını yapacaklar. Kazanan, kaybeden çıkacak ama kazanan tabii ki spor ve centilmenlik olsun" dedi.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil de turnuvanın Türk tenisinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.
Turnuvanın ana tablosunda Berfu Cengiz, Melisa Ercan ve Çağla Büyükakçay özel davetle yer alacak. Antonia Ruzic, Solana Sierra, Anna Blinkova ve Simona Waltert gibi dünya sıralamasında ilk 100'de bulunan tenisçiler de Adana Open'da korta çıkacak.
Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde yarın başlayacak eleme maçlarının ardından turnuva, 4 Ekim'deki final karşılaşmasıyla tamamlanacak.