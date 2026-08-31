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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kariyerinin-en-agir-yenilgisi-djokovic-20-yil-sonra-grand-slamde-ilk-kez-ilk-turda-elendi-1108361736.html
'Kariyerinin en ağır yenilgisi': Djokovic, 20 yıl sonra Grand Slam'de ilk kez ilk turda elendi
'Kariyerinin en ağır yenilgisi': Djokovic, 20 yıl sonra Grand Slam'de ilk kez ilk turda elendi
Sputnik Türkiye
39 yaşındaki Novak Djokovic, Mariano Navone'ye 4 saat 36 dakika süren maçta 3-2 yenilerek ABD Açık'a ilk turda veda etti. Maç sırasında defalarca kusan ve... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T11:47+0300
2026-08-31T11:47+0300
spor
novak djokovic
abd açık
tenis
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Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda Arjantinli Mariano Navone'ye 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup oldu.Arthur Ashe Stadyumu'nda oynanan ve 4 saat 36 dakika süren karşılaşmada Djokovic, fiziksel sorunlar nedeniyle zor anlar yaşadı.Maç boyunca defalarca kusan 39 yaşındaki tenisçi, sıcak ve yüksek nemin etkisiyle mücadele ederken karşılaşmanın ilerleyen bölümünde kramplar yaşadı. Djokovic ayrıca dengesini korumakta ve kortta hareket etmekte zorlandı.24 Grand Slam şampiyonu Djokovic, buna rağmen maçın ilk üç setinde mücadeleyi sürdürerek 2-1 öne geçti. Ancak fiziksel sorunlarının ağırlaşmasıyla birlikte dördüncü ve beşinci setlerde oyunun kontrolünü Navone'ye kaptırdı.Djokovic 20 yıl sonra ilk kez ilk turda elendiBu sonuçla birlikte Djokovic'in kariyerinde bir Grand Slam turnuvasında yalnızca üçüncü kez ilk turda elenmiş oldu. Djokovic, 2006 Avustralya Açık'tan bu yana ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti. Sırp tenisçi o tarihte henüz 18 yaşındaydı.ABD Açık'taki karşılaşma, Djokovic'in kariyerindeki 84. Grand Slam turnuvası olurken, bu maç kariyerinin en ağır yenilgilerinden biri olarak kayıtlara geçti.Djokovic, maç sonrasında fiziksel sorunlarının bu yıl çıktığı karşılaşmalarda kendisini etkilediğini belirterek, sıcak ve nemin yaşadığı sıkıntıları artırdığını söyledi.Sırp tenisçi, "Bence sahada benim için korkunç bir duygu olduğu aşikardı" ifadelerini kullanarak kusma, kramplar ve ağrılar nedeniyle vücudunun çökmeye başladığını aktardı.Navone kariyerinin en büyük galibiyetini aldı25 yaşındaki Mariano Navone ise kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.Djokovic'i idolü olarak gören Arjantinli tenisçi, karşılaşma boyunca rakibinin fiziksel sorunlarına rağmen mücadeleyi sürdürerek son iki sette üstünlüğü ele geçirdi ve ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/real-madrid-malagayi-4-0-yendi-87-dakikada-oyuna-giren-arda-guler-dorduncu-golu-atti-1108354714.html
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novak djokovic, abd açık, tenis
novak djokovic, abd açık, tenis

'Kariyerinin en ağır yenilgisi': Djokovic, 20 yıl sonra Grand Slam'de ilk kez ilk turda elendi

11:47 31.08.2026
© REUTERS Jeenah MoonNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© REUTERS Jeenah Moon
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39 yaşındaki Novak Djokovic, Mariano Navone'ye 4 saat 36 dakika süren maçta 3-2 yenilerek ABD Açık'a ilk turda veda etti. Maç sırasında defalarca kusan ve kramplarla mücadele eden Djokovic, 20 yıl sonra bir Grand Slam turnuvasında ilk kez ilk turda elendi.
Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda Arjantinli Mariano Navone'ye 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup oldu.
Arthur Ashe Stadyumu'nda oynanan ve 4 saat 36 dakika süren karşılaşmada Djokovic, fiziksel sorunlar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Maç boyunca defalarca kusan 39 yaşındaki tenisçi, sıcak ve yüksek nemin etkisiyle mücadele ederken karşılaşmanın ilerleyen bölümünde kramplar yaşadı. Djokovic ayrıca dengesini korumakta ve kortta hareket etmekte zorlandı.
24 Grand Slam şampiyonu Djokovic, buna rağmen maçın ilk üç setinde mücadeleyi sürdürerek 2-1 öne geçti. Ancak fiziksel sorunlarının ağırlaşmasıyla birlikte dördüncü ve beşinci setlerde oyunun kontrolünü Navone'ye kaptırdı.

Djokovic 20 yıl sonra ilk kez ilk turda elendi

Bu sonuçla birlikte Djokovic'in kariyerinde bir Grand Slam turnuvasında yalnızca üçüncü kez ilk turda elenmiş oldu. Djokovic, 2006 Avustralya Açık'tan bu yana ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti. Sırp tenisçi o tarihte henüz 18 yaşındaydı.
ABD Açık'taki karşılaşma, Djokovic'in kariyerindeki 84. Grand Slam turnuvası olurken, bu maç kariyerinin en ağır yenilgilerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Djokovic, maç sonrasında fiziksel sorunlarının bu yıl çıktığı karşılaşmalarda kendisini etkilediğini belirterek, sıcak ve nemin yaşadığı sıkıntıları artırdığını söyledi.
Sırp tenisçi, "Bence sahada benim için korkunç bir duygu olduğu aşikardı" ifadelerini kullanarak kusma, kramplar ve ağrılar nedeniyle vücudunun çökmeye başladığını aktardı.

Navone kariyerinin en büyük galibiyetini aldı

25 yaşındaki Mariano Navone ise kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.
Djokovic'i idolü olarak gören Arjantinli tenisçi, karşılaşma boyunca rakibinin fiziksel sorunlarına rağmen mücadeleyi sürdürerek son iki sette üstünlüğü ele geçirdi ve ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
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