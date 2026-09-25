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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/uzaktan-calisanlar-dikkat-mesai-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109026648.html
Uzaktan çalışanlar dikkat: Mesai düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzaktan çalışanlar dikkat: Mesai düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T09:12+0300
2026-09-25T09:12+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
orta vadeli program (ovp)
türkiye
esnek çalışma
uzaktan çalışma
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, esnek çalışma modeline yönelik Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Uzaktan çalışma mevzuata girdiUzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.Şimşek: Türkiye'nin menfaatineHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.Şimşek "Önümüzdeki dönemde genç nüfus 15-29 yaş nüfusu eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz." demişti.Bakan Şimşek, geçen yıl da Kamu Tasarruf Paketi’ne ilişkin açıklamasında "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" diyerek mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.OVP'de de yer aldıUzaktan çalışma, 6 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer almıştı.Esnek çalışma ne demek?Esnek çalışma modeli, çalışanların klasik 09.00–18.00 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan, zaman, mekan veya program açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ovp-aciklaniyor-turkiye-ekonomisinde-3-yillik-yol-haritasi-belli-oluyor-cumhurbaskani-1108533100.html
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mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), türkiye, esnek çalışma, uzaktan çalışma
mehmet şimşek, orta vadeli program (ovp), türkiye, esnek çalışma, uzaktan çalışma

Uzaktan çalışanlar dikkat: Mesai düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

09:12 25.09.2026
© AAİnceleme, Bilgisayar,
İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, esnek çalışma modeline yönelik Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzaktan çalışma mevzuata girdi

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Şimşek: Türkiye'nin menfaatine

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.
Şimşek "Önümüzdeki dönemde genç nüfus 15-29 yaş nüfusu eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz." demişti.
Bakan Şimşek, geçen yıl da Kamu Tasarruf Paketi’ne ilişkin açıklamasında "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" diyerek mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.

OVP'de de yer aldı

Uzaktan çalışma, 6 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer almıştı.

Esnek çalışma ne demek?

Esnek çalışma modeli, çalışanların klasik 09.00–18.00 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan, zaman, mekan veya program açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.
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