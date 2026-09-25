https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/unlulerin-kuyumcusu-ersan-gulmez-ile-calisanlari-karakolluk-oldu-1109042304.html

'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez ile çalışanları karakolluk oldu

'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez ile çalışanları karakolluk oldu

Sputnik Türkiye

“Ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinen Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez ile çalışanları arasında şirket toplantısında tartışma yaşandığı iddia edildi. Üç... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T15:05+0300

2026-09-25T15:05+0300

2026-09-25T15:05+0300

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kuyumcu

ersan gülmez

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Sosyal medyada “ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinen Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez ile çalışanları arasında yaşandığı öne sürülen tartışma karakola taşındı. Üç çalışan, Gülmez’in kendilerine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.Olayın ardından Gülmez’in de ifadesine başvuruldu. Gülmez ise bir çalışanının kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayette bulundu.Üç çalışan şikayetçi olduT.U., R.A. ve Y.S. isimli çalışanlar, dün sabah şirkette gerçekleştirilen toplantı sırasında Gülmez ile kavga ettiklerini iddia etti.Çalışanların iddiasına göre Ersan Gülmez, toplantı sırasında kendilerine karşı küfür ve sinkaflı ifadeler kullanarak tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine üç çalışan karakola giderek Gülmez hakkında şikayetçi oldu.Ersan Gülmez de şikayette bulunduTehdit ve hakaret iddialarına ilişkin inceleme başlatılırken, Gülmez’in de ifadesine başvuruldu.Gülmez, T.K. isimli çalışanının kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olduğunu, diğer şüpheliler hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını ifade etti.Geçen yıl soruşturmada adı geçmiştiErsan Gülmez’in adı geçen yıl, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada geçmişti.Beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Gülmez, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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