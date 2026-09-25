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'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez ile çalışanları karakolluk oldu
'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez ile çalışanları karakolluk oldu
Sputnik Türkiye
“Ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinen Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez ile çalışanları arasında şirket toplantısında tartışma yaşandığı iddia edildi. Üç... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyada “ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinen Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez ile çalışanları arasında yaşandığı öne sürülen tartışma karakola taşındı. Üç çalışan, Gülmez’in kendilerine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.Olayın ardından Gülmez’in de ifadesine başvuruldu. Gülmez ise bir çalışanının kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayette bulundu.Üç çalışan şikayetçi olduT.U., R.A. ve Y.S. isimli çalışanlar, dün sabah şirkette gerçekleştirilen toplantı sırasında Gülmez ile kavga ettiklerini iddia etti.Çalışanların iddiasına göre Ersan Gülmez, toplantı sırasında kendilerine karşı küfür ve sinkaflı ifadeler kullanarak tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine üç çalışan karakola giderek Gülmez hakkında şikayetçi oldu.Ersan Gülmez de şikayette bulunduTehdit ve hakaret iddialarına ilişkin inceleme başlatılırken, Gülmez’in de ifadesine başvuruldu.Gülmez, T.K. isimli çalışanının kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olduğunu, diğer şüpheliler hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını ifade etti.Geçen yıl soruşturmada adı geçmiştiErsan Gülmez’in adı geçen yıl, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada geçmişti.Beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Gülmez, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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kuyumcu, ersan gülmez
kuyumcu, ersan gülmez

'Ünlülerin kuyumcusu' Ersan Gülmez ile çalışanları karakolluk oldu

15:05 25.09.2026
© Fotoğraf“Ünlülerin kuyumcusu” Ersan Gülmez ile çalışanları karakolluk oldu
“Ünlülerin kuyumcusu” Ersan Gülmez ile çalışanları karakolluk oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Fotoğraf
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“Ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinen Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez ile çalışanları arasında şirket toplantısında tartışma yaşandığı iddia edildi. Üç çalışan, Gülmez hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu. Gülmez de bir çalışanının kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayette bulundu.
Sosyal medyada “ünlülerin kuyumcusu” olarak bilinen Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez ile çalışanları arasında yaşandığı öne sürülen tartışma karakola taşındı. Üç çalışan, Gülmez’in kendilerine tehdit ve hakarette bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.
Olayın ardından Gülmez’in de ifadesine başvuruldu. Gülmez ise bir çalışanının kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayette bulundu.

Üç çalışan şikayetçi oldu

T.U., R.A. ve Y.S. isimli çalışanlar, dün sabah şirkette gerçekleştirilen toplantı sırasında Gülmez ile kavga ettiklerini iddia etti.
Çalışanların iddiasına göre Ersan Gülmez, toplantı sırasında kendilerine karşı küfür ve sinkaflı ifadeler kullanarak tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine üç çalışan karakola giderek Gülmez hakkında şikayetçi oldu.

Ersan Gülmez de şikayette bulundu

Tehdit ve hakaret iddialarına ilişkin inceleme başlatılırken, Gülmez’in de ifadesine başvuruldu.
Gülmez, T.K. isimli çalışanının kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olduğunu, diğer şüpheliler hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını ifade etti.

Geçen yıl soruşturmada adı geçmişti

Ersan Gülmez’in adı geçen yıl, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada geçmişti.
Beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Gülmez, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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