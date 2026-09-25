https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiyenin-unlu-kahve-zinciri-markasi-bae-merkezli-sirkete-satiliyor-1109039524.html

Türkiye'nin ünlü kahve zinciri markası, BAE merkezli şirkete satılıyor

Türkiye'nin ünlü kahve zinciri markası, BAE merkezli şirkete satılıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden EspressoLab’ın yüzde 70 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mair Group’a satılması için anlaşmaya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T13:49+0300

2026-09-25T13:49+0300

2026-09-25T13:49+0300

ekonomi̇

birleşik arap emirlikleri (bae)

espressolab

kahve zincirleri

satış

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Türkiye'nin en büyük kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab'ın çoğunluk hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group'a satılması için anlaşmaya varıldı.Ödeme planı açıklanmadıAnlaşmaya göre Eslab’ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirkette yüzde 30 pay sahibi olmaya devam edecek. Kurucu ortaklar aynı zamanda şirketin önümüzdeki dönemdeki büyüme ve gelişim sürecinde görev almayı sürdürecek. Taraflar, Espressolab’ın sahibi Eslab’ın yüzde 70’i için Mair Group’un ne kadar ödeyeceğini açıklamadı. İşlem henüz tamamlanmadı. Hisse devrinin gerçekleşmesi için ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve anlaşmadaki kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/dev-holding-el-degistirdi-emre-tezmen-baskan-oldu-1108731160.html

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Sputnik Türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae), espressolab, kahve zincirleri, satış