https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiyenin-unlu-kahve-zinciri-markasi-bae-merkezli-sirkete-satiliyor-1109039524.html
Türkiye'nin ünlü kahve zinciri markası, BAE merkezli şirkete satılıyor
Türkiye'nin ünlü kahve zinciri markası, BAE merkezli şirkete satılıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden EspressoLab’ın yüzde 70 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mair Group’a satılması için anlaşmaya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T13:49+0300
2026-09-25T13:49+0300
2026-09-25T13:49+0300
ekonomi̇
birleşik arap emirlikleri (bae)
espressolab
kahve zincirleri
satış
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Türkiye'nin en büyük kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab'ın çoğunluk hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group'a satılması için anlaşmaya varıldı.Ödeme planı açıklanmadıAnlaşmaya göre Eslab’ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirkette yüzde 30 pay sahibi olmaya devam edecek. Kurucu ortaklar aynı zamanda şirketin önümüzdeki dönemdeki büyüme ve gelişim sürecinde görev almayı sürdürecek. Taraflar, Espressolab’ın sahibi Eslab’ın yüzde 70’i için Mair Group’un ne kadar ödeyeceğini açıklamadı. İşlem henüz tamamlanmadı. Hisse devrinin gerçekleşmesi için ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve anlaşmadaki kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/dev-holding-el-degistirdi-emre-tezmen-baskan-oldu-1108731160.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), espressolab, kahve zincirleri, satış
birleşik arap emirlikleri (bae), espressolab, kahve zincirleri, satış
Türkiye'nin ünlü kahve zinciri markası, BAE merkezli şirkete satılıyor
Türkiye'nin önde gelen kahve zincirlerinden EspressoLab’ın yüzde 70 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mair Group’a satılması için anlaşmaya varıldı.
Türkiye'nin en büyük kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab'ın çoğunluk hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group'a satılması için anlaşmaya varıldı.
Anlaşmaya göre Eslab’ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirkette yüzde 30 pay sahibi olmaya devam edecek. Kurucu ortaklar aynı zamanda şirketin önümüzdeki dönemdeki büyüme ve gelişim sürecinde görev almayı sürdürecek. Taraflar, Espressolab’ın sahibi Eslab’ın yüzde 70’i için Mair Group’un ne kadar ödeyeceğini açıklamadı.
İşlem henüz tamamlanmadı. Hisse devrinin gerçekleşmesi için ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve anlaşmadaki kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.