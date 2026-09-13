https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/dev-holding-el-degistirdi-emre-tezmen-baskan-oldu-1108731160.html
Dev holding el değiştirdi: Emre Tezmen başkan oldu
Dev holding el değiştirdi: Emre Tezmen başkan oldu
Sputnik Türkiye
Pusula Finans Holding, Tera Grubu bünyesine katılırken, Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen atandı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T18:20+0300
2026-09-13T18:20+0300
2026-09-13T18:20+0300
türki̇ye
erkan kilimci
katılım
emlak katılım tasarruf finansman sistemi
katılım bankaları birliği
katılım bankaları
albaraka türk katılım bankası
katılım finans dairesi başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108731002_0:29:811:485_1920x0_80_0_0_da94b207baea91d9c89f8a7a81e87691.jpg
Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding'in artık Tera Grubu bünyesinde faaliyet göstereceği açıklandı.Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeliğine ise Erkan Kilimci getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/pusula-portfoyun-yonetim-kurulu-baskani-muhammed-yarizin-yurt-disina-kactigi-iddia-edildi-1108721577.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108731002_82:0:729:485_1920x0_80_0_0_cffe62d903a8815c7265de7ca5099a15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erkan kilimci, katılım, emlak katılım tasarruf finansman sistemi, katılım bankaları birliği, katılım bankaları, albaraka türk katılım bankası, katılım finans dairesi başkanlığı
erkan kilimci, katılım, emlak katılım tasarruf finansman sistemi, katılım bankaları birliği, katılım bankaları, albaraka türk katılım bankası, katılım finans dairesi başkanlığı
Dev holding el değiştirdi: Emre Tezmen başkan oldu
Pusula Finans Holding, Tera Grubu bünyesine katılırken, Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen atandı.
Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding'in artık Tera Grubu bünyesinde faaliyet göstereceği açıklandı.
Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeliğine ise Erkan Kilimci getirildi.