Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/dev-holding-el-degistirdi-emre-tezmen-baskan-oldu-1108731160.html
Dev holding el değiştirdi: Emre Tezmen başkan oldu
Dev holding el değiştirdi: Emre Tezmen başkan oldu
Sputnik Türkiye
Pusula Finans Holding, Tera Grubu bünyesine katılırken, Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen atandı. 13.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-13T18:20+0300
2026-09-13T18:20+0300
türki̇ye
erkan kilimci
katılım
emlak katılım tasarruf finansman sistemi
katılım bankaları birliği
katılım bankaları
albaraka türk katılım bankası
katılım finans dairesi başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108731002_0:29:811:485_1920x0_80_0_0_da94b207baea91d9c89f8a7a81e87691.jpg
Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding'in artık Tera Grubu bünyesinde faaliyet göstereceği açıklandı.Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeliğine ise Erkan Kilimci getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/pusula-portfoyun-yonetim-kurulu-baskani-muhammed-yarizin-yurt-disina-kactigi-iddia-edildi-1108721577.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108731002_82:0:729:485_1920x0_80_0_0_cffe62d903a8815c7265de7ca5099a15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erkan kilimci, katılım, emlak katılım tasarruf finansman sistemi, katılım bankaları birliği, katılım bankaları, albaraka türk katılım bankası, katılım finans dairesi başkanlığı
erkan kilimci, katılım, emlak katılım tasarruf finansman sistemi, katılım bankaları birliği, katılım bankaları, albaraka türk katılım bankası, katılım finans dairesi başkanlığı

Dev holding el değiştirdi: Emre Tezmen başkan oldu

18:20 13.09.2026
© AAEmre Tezmen
Emre Tezmen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2026
© AA
Abone ol
Pusula Finans Holding, Tera Grubu bünyesine katılırken, Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen atandı.
Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding'in artık Tera Grubu bünyesinde faaliyet göstereceği açıklandı.
Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeliğine ise Erkan Kilimci getirildi.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
TÜRKİYE
Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi
Dün, 19:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала