https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/tutunle-mucadele-yeni-duzenleme-2015ten-once-doganlara-omur-boyu-sigara-satisi-yasak-1109012512.html

Türkiye'de tütünle mücadele yeni düzenleme: 2015'ten önce doğanlara ömür boyu sigara satışı yasak

Türkiye'de tütünle mücadele yeni düzenleme: 2015'ten önce doğanlara ömür boyu sigara satışı yasak

Sputnik Türkiye

Tütünle mücadele kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu sigara satışının yasaklanması planlanıyor. Yine bu... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T17:00+0300

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2026-09-24T17:01+0300

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Sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin detayları da netleşiyor. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüden, yeni düzenlemeyle 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretim ve satışının kökten yasaklanmasının, 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara ise ömür boyu sigara satışının yasaklanmasının planlandığını söyledi. Düzenlemeyle açık alanlarda sigara içme alanları oluşturulması da gündemde. Prof. Dr. Ergüden, "Lokantaların hem açık hem kapalı alanlarında sigara içmek kökten yasaklanıyor. Parklarda, bahçelerde, kamu binalarının bahçelerinde bununla ilgili dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme alanları oluşturulacak. Sigara içmek isteyenler, orada sigara içebilecek. Bence en önemlisi burada, çocuk ve gençler artık kimsenin sigara içtiğini görmeyecek." dedi. Yeni düzenlemeyle birlikte 'ince sigaraları'nda artık kalkacağını söyledi. Ekim ayında Meclis'e getirilecekEkim ayında TBMM'ye getirilmesi öngörülen yeni kanun teklifi hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ergüden, son yıllarda dünyadaki genel düşüş eğilimine rağmen Türkiye'de tütün kullanımında yeniden artış görüldüğünü anlattı. Özellikle kadınlar ve gençlerin kullanımına dikkat çeken Prof. Dr. Ergüden, "Kadınlarda sigara içme oranındaki artış yüzde 40-50 civarında. 15-24 yaş grubu kadınlarda ise kullanım oranı yüzde 90'ı aşmış durumda." dedi.2015'ten sonra doğanlara satışı yasaklanabilirSağlık Bakanlığının yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifinin ekimde Meclis'e sunulacağını söyleyen Ergüder, 2012'de yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışlarının, 2025'te yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete ulaştığını bildirdi.Ergüder, tütün endüstrisine karşı daha güçlü politikaların uygulanması gerektiğini belirterek, özellikle çocukları ve kadınları korumaya yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.Prof. Dr. Ergüder, kanun teklifi konusunda akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli saha araştırmaları yürüttüğünü söyledi.Taslakta yer alan düzenlemeler arasında özellikle çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik maddelerin öne çıktığını belirten Ergüder, "Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara, hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor. İngiltere'de geçti. Pek çok ülkede geçiyor." dedi.Türkiye için tarih verdi Ergüder, taslaktaki ikinci en önemli düzenlemeye ilişkin de "2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanıyor. Biz tekrar umarım sigaranın hiç olmadığı bir ülke haline geleceğiz. Bununla ilgili pek çok ülke bizden daha erken tarihleri açıkladı. İrlanda, İngiltere, Finlandiya, Avustralya, onlar bizden daha erken." bilgisini paylaştı.Sağlık vergisi gündemde Taslakta yer alan önemli bir maddenin de sigara paketlerine getirilmesi planlanan "sağlık vergisi" olduğunu belirten Ergüder, bu vergiden alınacak paranın daha çok koruyucu, geliştirici hizmetlere aktarılacağını ifade etti.Taslakta kapalı alanların yanı sıra açık alanlara ilişkin düzenlemeler bulunduğunu anlatan Ergüder, şu bilgileri paylaştı:"Kapalı alanlarla ilgili çok önemli düzenlemeler geliyor. Lokantaların hem açık hem kapalı alanlarında sigara içmek kökten yasaklanıyor. Parklarda, bahçelerde, kamu binalarının bahçelerinde bununla ilgili dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme alanları oluşturulacak. Sigara içmek isteyenler, orada sigara içebilecek. Bence en önemlisi burada, çocuk ve gençler artık kimsenin sigara içtiğini görmeyecek."Slim sigara kalkacakProf. Dr. Ergüder, taslakta sigara paketleriyle ilgili bir düzenlemenin de yer alacağını belirterek, "Standart paket düzenlemesi geliyor. Burada şöyle bir durum var. Özellikle 2012'den sonra sigara firmaları kadınlara saldırmaya başladı. Bizim ince sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık tüm sigaralar standart satılacak. İnce sigaralar, 'slim' sigaralar ortadan kalkacak. Bu da kadınları korumaya yönelik." değerlendirmesinde bulundu.Ergüder, çocukları ve gençleri korumaya yönelik atılacak adımlardan birinin de kimlik doğrulama sistemi olduğunu söyleyerek, "Kredi kartı ile 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek." dedi.

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sigara, mentollü sigara, sigara içmek, tütün ürünleri, tbmm, sigara yasağı