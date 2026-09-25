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Trump'tan Şi paylaşımı: 'Süper zekayı' sevdi
Trump'tan Şi paylaşımı: 'Süper zekayı' sevdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti üzerine yaptığı paylaşımda “Muazzam gelişmeler yaşanacak” derken, Şi’nin de kendisi gibi... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T16:01+0300
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dünya
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ABD Başkanı, sosyal medyadan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyaretine ilişkin şunları söyledi:ABD'nin Çin elçisinden İran açıklamasıÖte yandan, ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği "samimi görüşmeler sırasında, Çin'in İran'a yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettiğini" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/pekin-dogruladi-cin-lideri-si-trump-ile-iran-savasi-ve-dunya-gundemini-gorusecek-1108907940.html
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donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran, çin, abd, haberler
donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran, çin, abd, haberler

Trump'tan Şi paylaşımı: 'Süper zekayı' sevdi

16:01 25.09.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump, Şi Cinping
Donald Trump, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti üzerine yaptığı paylaşımda “Muazzam gelişmeler yaşanacak” derken, Şi’nin de kendisi gibi ‘yapay zeka yerine süper zeka’ ifadesini sevdiğini söyledi. ABD’nin Çin büyükelçis ise basına “Trump, Çin'in İran'a yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu Şii'ye iletti” dedi.
ABD Başkanı, sosyal medyadan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyaretine ilişkin şunları söyledi:
Başkan Şi ile hem ABD hem de Çin adına son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Muazzam gelişmeler yaşanacak.
Neredeyse herkes gibi o da, kötü ve hatalı bir şekilde isimlendirilmiş olan ‘Yapay Zeka’ (Artificial Intelligence) ifadesi yerine, çok daha isabetli ve önemli bir isim olan ‘Süper Zeka’ (Super Intelligence) ifadesini kullanmaktan hoşnut göründü

ABD'nin Çin elçisinden İran açıklaması

Öte yandan, ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği "samimi görüşmeler sırasında, Çin'in İran'a yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettiğini" söyledi.
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