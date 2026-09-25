https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trumptan-si-paylasimi-super-zekayi-sevdi-1109045908.html
Trump'tan Şi paylaşımı: 'Süper zekayı' sevdi
Trump'tan Şi paylaşımı: 'Süper zekayı' sevdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti üzerine yaptığı paylaşımda “Muazzam gelişmeler yaşanacak” derken, Şi’nin de kendisi gibi... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T16:01+0300
2026-09-25T16:01+0300
2026-09-25T16:01+0300
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ABD Başkanı, sosyal medyadan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyaretine ilişkin şunları söyledi:ABD'nin Çin elçisinden İran açıklamasıÖte yandan, ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği "samimi görüşmeler sırasında, Çin'in İran'a yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettiğini" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/pekin-dogruladi-cin-lideri-si-trump-ile-iran-savasi-ve-dunya-gundemini-gorusecek-1108907940.html
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donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran, çin, abd, haberler
donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, i̇ran, çin, abd, haberler
Trump'tan Şi paylaşımı: 'Süper zekayı' sevdi
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyareti üzerine yaptığı paylaşımda “Muazzam gelişmeler yaşanacak” derken, Şi’nin de kendisi gibi ‘yapay zeka yerine süper zeka’ ifadesini sevdiğini söyledi. ABD’nin Çin büyükelçis ise basına “Trump, Çin'in İran'a yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu Şii'ye iletti” dedi.
ABD Başkanı, sosyal medyadan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyaretine ilişkin şunları söyledi:
Başkan Şi ile hem ABD hem de Çin adına son derece verimli
bir görüşme gerçekleştirdik. Muazzam gelişmeler yaşanacak.
Neredeyse herkes gibi o da, kötü ve hatalı
bir şekilde isimlendirilmiş olan ‘Yapay Zeka’ (Artificial Intelligence) ifadesi yerine, çok daha isabetli ve önemli bir isim olan ‘Süper Zeka’ (Super Intelligence) ifadesini kullanmaktan hoşnut göründü
ABD'nin Çin elçisinden İran açıklaması
Öte yandan, ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Amerika merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği "samimi görüşmeler sırasında, Çin'in İran'a yardım etmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettiğini" söyledi.