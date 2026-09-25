Trump'tan Şi paylaşımı: 'Süper zekayı' sevdi

Başkan Şi ile hem ABD hem de Çin adınabir görüşme gerçekleştirdik. Muazzam gelişmeler yaşanacak.

Neredeyse herkes gibi o da,bir şekilde isimlendirilmiş olan ‘Yapay Zeka’ (Artificial Intelligence) ifadesi yerine, çok daha isabetli ve önemli bir isim olan ‘Süper Zeka’ (Super Intelligence) ifadesini kullanmaktan hoşnut göründü