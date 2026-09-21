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Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek
Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu hafta ABD'ye gidecek. Pekin, 23-25 Eylül tarihlerinde BM marjında gerçekleşecek ziyarette iki liderin İran savaşını ele alacağını açıkladı.
2026-09-21T13:21+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Şi'nin 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği devlet ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini açıkladı. Bakanlık, iki liderin "Çin-ABD ilişkileri ve dünya barışı ve kalkınmasıyla ilgili önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını" bildirdi.Trump, 'Neredeyse her şeyi' dediTrump da pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şi ile "neredeyse her şeyi" görüşeceğini söyledi.Şi'nin ziyareti, iki liderin yaklaşık dört ay içinde gerçekleştireceği ikinci zirve olacak. Şi ve Trump, mayıs ayında Şi'nin ev sahipliğinde Pekin'de bir araya gelmişti.Şi ve Trump görüşmeleriİki lider, 2017'de Trump’ın ilk döneminden bu yana farklı zirveler ve resmi ziyaretler kapsamında birden fazla kez yüz yüze görüştü. Eylül ayındaki Washington zirvesi, bu görüşmelerin yedincisi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/cin-disisleri-iran-ile-abd-arasindaki-askeri-catismalar-ortak-cikarlara-aykiridir-1108812812.html
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pekin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, i̇ran, abd, air force one
pekin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, i̇ran, abd, air force one

Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek

13:21 21.09.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump-Şi Cinping
Donald Trump-Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu hafta ABD'ye gidecek. Pekin, ziyarette iki liderin Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra İran savaşı ve dünya barışı gibi başlıkları ele alacağını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Şi'nin 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği devlet ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini açıkladı. Bakanlık, iki liderin "Çin-ABD ilişkileri ve dünya barışı ve kalkınmasıyla ilgili önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını" bildirdi.
Reuters'a göre Trump ve Şi'nin Washington'da 24 Eylül'deki görüşmesinde ticaret, Tayvan, yapay zeka, İran savaşı gibi başlıkları ele alması bekleniyor.

Trump, 'Neredeyse her şeyi' dedi

Trump da pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şi ile "neredeyse her şeyi" görüşeceğini söyledi.
Şi'nin ziyareti, iki liderin yaklaşık dört ay içinde gerçekleştireceği ikinci zirve olacak. Şi ve Trump, mayıs ayında Şi'nin ev sahipliğinde Pekin'de bir araya gelmişti.

Şi ve Trump görüşmeleri

İki lider, 2017'de Trump’ın ilk döneminden bu yana farklı zirveler ve resmi ziyaretler kapsamında birden fazla kez yüz yüze görüştü. Eylül ayındaki Washington zirvesi, bu görüşmelerin yedincisi olacak.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
DÜNYA
Çin Dışişleri: İran ile ABD arasındaki askeri çatışmalar ortak çıkarlara aykırıdır
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