https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/pekin-dogruladi-cin-lideri-si-trump-ile-iran-savasi-ve-dunya-gundemini-gorusecek-1108907940.html
Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek
Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu hafta ABD'ye gidecek. Pekin, 23-25 Eylül tarihlerinde BM marjında gerçekleşecek ziyarette iki liderin İran savaşını ele alacağını açıkladı.
2026-09-21T13:21+0300
2026-09-21T13:21+0300
2026-09-21T13:21+0300
dünya
pekin
abd
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
i̇ran
abd
air force one
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100217399_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_b3330757d99f8b87cb10146452e77064.png
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Şi'nin 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği devlet ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini açıkladı. Bakanlık, iki liderin "Çin-ABD ilişkileri ve dünya barışı ve kalkınmasıyla ilgili önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını" bildirdi.Trump, 'Neredeyse her şeyi' dediTrump da pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şi ile "neredeyse her şeyi" görüşeceğini söyledi.Şi'nin ziyareti, iki liderin yaklaşık dört ay içinde gerçekleştireceği ikinci zirve olacak. Şi ve Trump, mayıs ayında Şi'nin ev sahipliğinde Pekin'de bir araya gelmişti.Şi ve Trump görüşmeleriİki lider, 2017'de Trump’ın ilk döneminden bu yana farklı zirveler ve resmi ziyaretler kapsamında birden fazla kez yüz yüze görüştü. Eylül ayındaki Washington zirvesi, bu görüşmelerin yedincisi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/cin-disisleri-iran-ile-abd-arasindaki-askeri-catismalar-ortak-cikarlara-aykiridir-1108812812.html
pekin
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100217399_35:0:1068:775_1920x0_80_0_0_af2513f56819d2b440fd2083772fdae3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pekin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, i̇ran, abd, air force one
pekin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, i̇ran, abd, air force one
Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu hafta ABD'ye gidecek. Pekin, ziyarette iki liderin Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra İran savaşı ve dünya barışı gibi başlıkları ele alacağını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Şi'nin 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği devlet ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini açıkladı. Bakanlık, iki liderin "Çin-ABD ilişkileri ve dünya barışı ve kalkınmasıyla ilgili önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını" bildirdi.
Reuters'a göre Trump ve Şi'nin Washington'da 24 Eylül'deki görüşmesinde ticaret, Tayvan, yapay zeka, İran savaşı gibi başlıkları ele alması bekleniyor.
Trump, 'Neredeyse her şeyi' dedi
Trump da pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şi ile "neredeyse her şeyi" görüşeceğini söyledi.
Şi'nin ziyareti, iki liderin yaklaşık dört ay içinde gerçekleştireceği ikinci zirve olacak. Şi ve Trump, mayıs ayında Şi'nin ev sahipliğinde Pekin'de bir araya gelmişti.
İki lider, 2017'de Trump’ın ilk döneminden bu yana farklı zirveler ve resmi ziyaretler kapsamında birden fazla kez yüz yüze görüştü. Eylül ayındaki Washington zirvesi, bu görüşmelerin yedincisi olacak.