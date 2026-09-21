https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/pekin-dogruladi-cin-lideri-si-trump-ile-iran-savasi-ve-dunya-gundemini-gorusecek-1108907940.html

Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek

Pekin doğruladı: Çin lideri Şi, Trump ile İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu hafta ABD'ye gidecek. Pekin, 23-25 Eylül tarihlerinde BM marjında gerçekleşecek ziyarette iki liderin İran savaşını ele alacağını açıkladı.

2026-09-21T13:21+0300

2026-09-21T13:21+0300

2026-09-21T13:21+0300

dünya

pekin

abd

çin devlet başkanı şi cinping

donald trump

i̇ran

abd

air force one

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100217399_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_b3330757d99f8b87cb10146452e77064.png

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Şi'nin 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği devlet ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini açıkladı. Bakanlık, iki liderin "Çin-ABD ilişkileri ve dünya barışı ve kalkınmasıyla ilgili önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını" bildirdi.Trump, 'Neredeyse her şeyi' dediTrump da pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şi ile "neredeyse her şeyi" görüşeceğini söyledi.Şi'nin ziyareti, iki liderin yaklaşık dört ay içinde gerçekleştireceği ikinci zirve olacak. Şi ve Trump, mayıs ayında Şi'nin ev sahipliğinde Pekin'de bir araya gelmişti.Şi ve Trump görüşmeleriİki lider, 2017'de Trump’ın ilk döneminden bu yana farklı zirveler ve resmi ziyaretler kapsamında birden fazla kez yüz yüze görüştü. Eylül ayındaki Washington zirvesi, bu görüşmelerin yedincisi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/cin-disisleri-iran-ile-abd-arasindaki-askeri-catismalar-ortak-cikarlara-aykiridir-1108812812.html

pekin

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pekin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, i̇ran, abd, air force one