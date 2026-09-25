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Trump'ın eski danışmanı Habba, Çorum FK Asbaşkanı Mildon'la evleniyor
Trump'ın eski danışmanı Habba, Çorum FK Asbaşkanı Mildon'la evleniyor
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'un bu hafta sonu dünyaevine gireceği öğrenildi. Çiftin bu hafta sonu yapacağı... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba, Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'la bu hafta sonu evlenecek.Düğünün nerede yapılacağı açıklanmazken, davetliler arasında Trump yönetiminin üst düzey isimleri ve yabancı devlet başkanlarının bulunmasının beklendiği öne sürüldü.Habba, Trump'ın danışmanlığını yapmasının ardından 2025'te New Jersey geçici federal başsavcısı olarak görevlendirilmiş, ancak federal temyiz mahkemesi Trump'ın atamasını hukuka aykırı bulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-terk-eden-prens-harry-ve-meghana-trump-gittikleri-icin-cok-mutluyum-ben-olsaydim-onlari-asla-1108451309.html
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donald trump, abd, çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, çorum fk, futbol, futbol maçı, iş dünyası
donald trump, abd, çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, çorum fk, futbol, futbol maçı, iş dünyası

Trump'ın eski danışmanı Habba, Çorum FK Asbaşkanı Mildon'la evleniyor

00:50 25.09.2026
© AP PhotoTrump'ın eski danışmanı Alina Habba, Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'la evleniyor
Trump'ın eski danışmanı Alina Habba, Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'la evleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo
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Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'un bu hafta sonu dünyaevine gireceği öğrenildi. Çiftin bu hafta sonu yapacağı düğünün yeri açıklanmazken, törene Trump'ın katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Alina Habba, Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'la bu hafta sonu evlenecek.
Düğünün nerede yapılacağı açıklanmazken, davetliler arasında Trump yönetiminin üst düzey isimleri ve yabancı devlet başkanlarının bulunmasının beklendiği öne sürüldü.
Habba, Trump'ın danışmanlığını yapmasının ardından 2025'te New Jersey geçici federal başsavcısı olarak görevlendirilmiş, ancak federal temyiz mahkemesi Trump'ın atamasını hukuka aykırı bulmuştu.
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